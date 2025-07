CNU 2025: inscrições começam nesta quarta (2); veja o que muda na nova edição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As inscrições para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) começam nesta quarta-feira (2) e seguem até o dia 20 de julho. Serão ofertadas 3.652 vagas em órgãos da administração pública federal.

A seleção, conhecida como o “Enem dos concursos”, traz um novo formato, com a aplicação das provas em duas etapas, entre os meses de outubro e dezembro de 2025, em 228 municípios de todo o país. Em Pernambuco as provas ocorrerão nas cidades de Caruaru, Garanhuns, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Petrolina, Recife e Serra Talhada.

Das vagas ofertadas, 3.144 são destinadas a cargos de nível superior e 508 a cargos de nível intermediário. Do total, 2.480 vagas serão de provimento imediato, enquanto 1.172 serão preenchidas posteriormente, após a homologação do resultado final. As oportunidades estão distribuídas entre 32 órgãos públicos federais.

Assim como na primeira edição, os cargos serão organizados em nove blocos temáticos, agrupando funções com áreas de atuação semelhantes. Os candidatos poderão se inscrever para mais de um cargo dentro do mesmo bloco, indicando a ordem de preferência.

O valor da taxa de inscrição será de R$ 70. Terão direito à isenção candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea e beneficiários do FIES ou ProUni.

O edital completo, com todos os detalhes sobre blocos temáticos, conteúdos programáticos e órgãos participantes, já está disponível no site do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Iniciativas de inclusão e ações afirmativas

Nesta edição, o CNPU também traz mudanças com relação as políticas de inclusão, em conformidade com a nova Lei de Cotas (Lei nº 14.723/2023). Entre as principais medidas está a garantia de paridade de gênero na segunda fase do concurso: pelo menos 50% dos convocados para a prova discursiva serão mulheres. Caso esse percentual não seja alcançado com base nas notas da prova objetiva, candidatas adicionais serão chamadas, sem prejuízo aos demais concorrentes.

Também foram ampliadas as cotas raciais e sociais, com a reserva de 25% das vagas para pessoas pretas e pardas, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência (PcD). Os procedimentos de verificação das cotas serão realizados de forma padronizada e centralizada, com entrevistas gravadas em vídeo e conduzidas por bancas compostas por especialistas com formação em direitos humanos e diversidade.

Além disso, para cargos com menos de cinco vagas, foi adotado um sistema de sorteio eletrônico, com o objetivo de garantir a proporcionalidade das ações afirmativas também nesses casos.

Protocolo de segurança

O novo CPNU contará com um reforço nos protocolos de segurança para garantir a integridade do processo seletivo. Entre as medidas adotadas estão a identificação dos cartões de resposta e das redações por meio de código de barras individual, o que assegura o anonimato dos candidatos na correção das provas, segundo o governo federal.

Também serão mantidos e aprimorados procedimentos como a coleta biométrica (impressões digitais), a assinatura em próprio punho e o exame grafológico.

Além disso, o concurso contará com o monitoramento por equipes de segurança estaduais e federais, com apoio da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para responder rapidamente a eventuais intercorrências, um grupo de gestão de crise acompanhará todas as etapas em tempo real.

Etapas e avaliação

O processo seletivo será dividido em seis fases:

- Prova Objetiva

Nível superior: 90 questões (30 gerais + 60 específicas), das 13h às 18h

Nível intermediário: 68 questões (20 gerais + 48 específicas), das 13h às 16h30

- Prova Discursiva

Nível superior: duas questões discursivas, das 13h às 16h

Nível intermediário: uma redação, das 13h às 15h

- Avaliação de Títulos (quando exigido)

- Procedimento de confirmação de cotas (entrevistas e verificação documental)

- Investigação social e funcional (apenas para cargos específicos)

- Defesa de memorial e prova oral (apenas para especialidades específicas)

Alguns cargos exigirão curso ou programa de formação, com caráter eliminatório e classificatório. A participação dependerá da confirmação de interesse por parte do candidato aprovado.

Distribuição das vagas



As vagas estão distribuídas por todo o país:

- Norte: 135 vagas

- Nordeste: 165 vagas

- Sudeste: 814 vagas

- Sul: 54 vagas

- Centro-Oeste (exceto DF): 4 vagas

- Distrito Federal: 2.089 vagas

- Distribuição flexível: 391 vagas (alocadas conforme necessidade)

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />