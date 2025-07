Alunos da rede municipal embarcam para o Canadá com o programa Recife Ganhe o Mundo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, deu início à segunda temporada do Programa Recife Ganhe o Mundo, com o primeiro embarque realizado nesta segunda-feira (30), rumo a Niagara Falls, no Canadá.

Ao todo, 35 estudantes da rede municipal seguiram para o destino. Até o dia 12 de julho, 100 alunos e 10 professores embarcarão para seus respectivos países.

Durante a estadia no exterior, os estudantes participarão de atividades acadêmicas, oficinas culturais e imersão linguística, com o objetivo de ampliar conhecimentos, vivenciar novas culturas e fortalecer habilidades pessoais e educacionais.

Segundo a Secretaria de Educação, os próximos embarques ocorrerão no dia 4 de julho, com duas turmas com destino aos Estados Unidos, incluindo os 10 professores selecionados. Já no dia 12 de julho, uma nova turma embarcará com destino à Inglaterra.

Oportunidade única

Para Emily Maria, de 13 anos, aluna da Escola Professor José da Costa Porto, a viagem representa uma excelente oportunidade de conhecer uma nova cultura e acumular aprendizados. “Minhas expectativas estão muito altas. Estou bem nervosa porque é uma experiência completamente nova. Vai ser muito bom conhecer outra cultura e aprimorar outro idioma graças ao programa Recife no Mundo”, afirmou.

Fabiana Rodrigues, 46 anos, mãe da estudante Melissa Vitória, também celebrou a conquista da filha, que embarca para sua primeira viagem internacional. “Estamos muito felizes por ela, porque é uma oportunidade única, que não temos condições de proporcionar”, relatou.

A secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz, destacou a importância da iniciativa. “Acreditamos muito no programa, e eu acho que o nome dele é super acertado. Recife no Mundo significa que os nossos estudantes vão representar a cidade em países como Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, mas também ganhar uma nova perspectiva de horizonte, podendo mostrar a força da educação do Recife para o mundo”, afirmou.

O prefeito do Recife, João Campos, também esteve presente no embarque dos estudantes e destacou que a capital pernambucana é a primeira cidade do Brasil a ter um programa de intercâmbio para jovens do ensino fundamental.

