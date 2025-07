Professores da UFPE participam de ações em Brasília pelos 200 anos da Confederação do Equador

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Professores do corpo docente da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) participam de atividades das comemorações pelos 200 anos da Confederação do Equador, que acontece a partir esta terça-feira (1°), no Congresso Nacional, em Brasília.

A programação começa às 14h no Salão Negro do Palácio do Congresso Nacional, com a exposição Confederação do Equador: uma história de luta pela cidadania. A curadoria foi realizada por George Cabral e Marcus Carvalho, ambos professores do Departamento de História da UFPE.

Exposição Confederação do Equador

A exposição apresenta, através de textos e imagens, as principais informações sobre o movimento revolucionário da Confederação do Equador, partindo de uma perspectiva que engloba vários cenários em Pernambuco e outras províncias do Império do Brasil. Além disso, a mostra também lança em evidência personagens silenciados pela historiografia.

Para a realização da exposição, os docentes tiveram o apoio das mestrandas do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco (PPGH) Giovanna Gouveia Garrett, Letícia Serrano Marinho de Araújo e Maria Andreza Ferreira na equipe de pesquisa.

Lançamentos

Durante o evento, haverá o lançamento de uma coleção de seis publicações, a maioria inédita, editadas exclusivamente para o marco de 200 anos do movimento.

Entre as obras está o livro Confederação do Equador: A luta pela cidadania na construção do Brasil, estruturado pelos professores George Cabral e Marcus Carvalho.

A obra conta com 20 capítulos produzidos por autores de diversas instituições brasileiras e estrangeiras, mostrando um panorama amplo sobre a Confederação e abordando fatos e personagens envolvidos, além de discutir a memória do movimento.

A exposição e o livro foram realizados a partir de uma parceira entre a UFPE e o Senado Federal.

Mais sobre o evento



Após a abertura, será realizada uma audiência pública, com pesquisadores, autores e organizadores das publicações, no formato seminário. Entre os convidados estão os professores da UFPE George Cabral e Marcus Carvalho.

Durante a audiência também será exibido o trailer do segundo episódio da série documental “Uma outra independência”, produzida pela TV Senado e transmitida no canal do Youtube.

Em continuidade à celebração, no dia 7 de julho, às 10h, acontecerá uma sessão especial no Plenário do Senado Federal, com a entrega dos certificados de reconhecimento de autoridades e instituições que se destacaram na difusão do conhecimento histórico e cultural sobre a Confederação do Equador. Os docentes da UFPE estão entre os homenageados.

As ações, ordenadas pela Comissão Temporária Interna em Comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador, serão presididas pela senadora Teresa Leitão (PT-PE) e encerram o programa de celebrações efeméride histórica.

