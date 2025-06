A reconstrução coletiva do Hospital das Clínicas da UFPE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Inaugurado em 1979 e referência em saúde, ensino e pesquisa, o hospital passa por uma transformação sem precedentes em sua infraestrutura. Trata-se de um conjunto de obras estruturantes que não apenas restauram uma construção antiga, mas projetam um futuro mais digno, seguro e eficiente para todos que circulam por seus corredores diariamente.

Com investimento superior a R$ 83 milhões, viabilizado por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, e da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), a qual o HC está vinculado, as intervenções vão muito além de manutenções pontuais.

Entre as principais ações já em execução estão a reestruturação das instalações elétricas de média e baixa tensão; o reforço estrutural do subsolo; a implantação do Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico (PPCIP); a pintura de parte da fachada frontal; a reforma do alojamento conjunto da maternidade e a criação das áreas de convivência destinadas aos pacientes.



A modernização do Centro Cirúrgico e da Unidade de Terapia Intensiva Geral, a criação de uma UTI Pediátrica e a requalificação do Centro Obstétrico são projetos que estão em fase de elaboração. Todos os serviços realizados seguem as diretrizes do Plano Diretor Físico-Hospitalar (PDFH), do qual o HC foi projeto-piloto dentro da Rede Ebserh.

Compreensivelmente, obras dessa magnitude provocam impactos na rotina do hospital, exigindo adaptações temporárias. Estão entre as mudanças a realocação de serviços assistenciais, administrativos e ambulatoriais, redução de leitos e consultórios, interdições parciais do estacionamento e alterações no fluxo de circulação de pessoas.

Barulho, ajustes de espaço e compartilhamento de ambientes são consequências previstas e que estão sendo administradas com planejamento, transparência e um plano de comunicação que busca manter a comunidade hospitalar sempre informada.

Mais do que uma renovação física, o HC-UFPE passa por um processo simbólico de reconstrução coletiva. Cada pessoa envolvida contribui para consolidar um hospital mais moderno, capaz de enfrentar os desafios da saúde pública. Essa mudança honra a história, valoriza o presente e estabelece os alicerces para a realização de uma assistência à saúde pública que caminha lado a lado com a excelência, a inovação e o respeito à comunidade que serve.



*Filipe Carrilho, superintendente do HC-UFPE