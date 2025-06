Aumento de casos de gripe: veja cuidados essenciais para prevenir complicações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Influenza já supera o coronavírus como principal causa de síndrome respiratória aguda grave em pessoas acima de 60 anos no Brasil, segundo a Fiocruz

Com o avanço dos casos graves de gripe entre pessoas com mais de 60 anos, profissionais de saúde alertam para a importância da prevenção e do acompanhamento adequado na recuperação de idosos.

De acordo com boletim da Fiocruz, divulgado em maio, o vírus influenza ultrapassou o coronavírus como principal causa de morte por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) nessa faixa etária.

Vacinação ainda abaixo da meta

Apesar de gratuita no SUS, a vacinação contra a gripe segue com cobertura vacinal abaixo da meta de 90% recomendada pelo Ministério da Saúde. Estados do Sul e Sudeste, onde os casos de SRAG aumentaram, são os mais afetados.

A médica infectologista Silvia Fonseca, do Instituto de Educação Médica (IDOMED), ressalta que a percepção equivocada de que a gripe é uma doença leve compromete as campanhas.

Segundo ela, o vírus pode evoluir rapidamente para quadros graves, principalmente entre idosos e pessoas com comorbidades, e a vacinação anual continua sendo a melhor forma de proteção. A especialista lembra ainda que a composição da vacina muda todos os anos e que, por isso, a reaplicação é fundamental.

Sintomas e medidas preventivas

Em idosos, os sintomas da gripe podem ser mais sutis — como febre baixa ou mal-estar sem sinais clássicos — mas ainda assim evoluírem para complicações sérias, como pneumonia.

A professora de enfermagem Tauana Mattar, da Wyden, orienta cuidados básicos, como manter as mãos limpas, evitar aglomerações e ambientes fechados, e adotar uma rotina saudável, com boa alimentação e hidratação.

Confira algumas orientações da especialista:

Lave as mãos com frequência ou use álcool em gel;

Evite tocar os olhos, nariz e boca;

Não compartilhe objetos de uso pessoal;

Mantenha ambientes ventilados;

Evite contato com pessoas gripadas;

Prefira roupas de algodão e evite mudanças bruscas de temperatura.

Fisioterapia respiratória pode acelerar a recuperação

A professora do curso de Fisioterapia da Wyden Alice Lisboa, destaca o papel da fisioterapia respiratória na recuperação de pacientes idosos com gripe.

O tratamento ajuda a reduzir o acúmulo de secreções, reexpandir os pulmões e prevenir complicações como pneumonia e insuficiência respiratória. “Idosos têm menor elasticidade pulmonar, menor massa muscular e respostas imunológicas mais lentas, o que dificulta a recuperação”, explica.

Alice recomenda atenção especial aos sinais de alerta: acúmulo de secreções, febre persistente, dificuldade para respirar ou histórico de doenças respiratórias são motivos para procurar atendimento com um fisioterapeuta.

Entre os cuidados recomendados estão:

Hidratação adequada para fluidificar secreções;

Prática de exercícios respiratórios orientados;

Evitar aglomerações e manter a vacinação em dia;

Apoio de familiares ou cuidadores para manter a rotina saudável.

Segundo a professora, a gripe pode causar fadiga extrema e impactar a capacidade do idoso de realizar tarefas básicas, exigindo acompanhamento mais próximo.