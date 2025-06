Hospital em homenagem a Ariano Suassuna é inaugurado no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um novo hospital de alta complexidade, com foco em Ortopedia, Traumatologia e Clínica Médica, foi inaugurado nesta segunda-feira (16) na Zona Norte do Recife. A unidade, batizada de Hospital Ariano Suassuna, é operada pela Hapvida e representa um investimento de R$ 250 milhões, de acordo com a companhia.

Embora a cerimônia de inauguração tenha ocorrido hoje, o início do atendimento aos pacientes está programado para o dia 30 de junho. A estrutura de 13 andares começará a operar com uma capacidade inicial de 70 leitos de enfermaria, 20 leitos de UTI adulto e quatro salas cirúrgicas, além de dez consultórios para pronto atendimento.

Segundo a Hapvida, a nova unidade foi criada para atender à demanda por serviços de saúde na Zona Norte, uma das áreas mais populosas da cidade. Um dos objetivos estratégicos do hospital é absorver parte dos atendimentos de urgência para aliviar a sobrecarga de outras unidades da rede, como o Hospital Espinheiro. A empresa informa que o empreendimento gerou 362 empregos diretos e indiretos.

A inauguração foi marcada para coincidir com a data em que o escritor Ariano Suassuna, que dá nome ao hospital, completaria 98 anos.

A abertura da unidade faz parte de um plano de investimentos mais amplo da operadora em Pernambuco. A companhia afirma que os aportes no estado ultrapassam R$ 258 milhões e incluem também a criação de novas clínicas especializadas no Recife, Paulista e Olinda, algumas delas voltadas para o atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

