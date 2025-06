Imip recebe homenagens na Câmara pelos 65 anos de fundação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em comemoração aos seus 65 anos, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) recebeu uma homenagem da Câmara Municipal do Recife. O reconhecimento veio por meio do requerimento 3.421/2025, de autoria da vereadora Flávia de Nadegi (PV).

“É com imensa alegria que celebramos, nesta casa legislativa, uma instituição que é orgulho para o Recife e para Pernambuco. Falar do Imip é falar de acolhimento; de compromisso com a vida e cuidado com quem mais precisa. Como médica de formação, posso afirmar que o IMIP está profundamente presente na minha história profissional e pessoal. Foi lá onde aprendi colocar a vida das pessoas em primeiro lugar”, afirmou a vereadora.

Além de Flávia, também estiveram presentes o presidente da câmara, vereador Romerinho Jatobá (PSB), o deputado estadual João de Nadegi, a ex-prefeita Doutora Nadegi, a secretária de saúde do Recife, Luciana Albuquerque, a presidente do Conselho Consultivo da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB), Tereza Campos, e a presidente do instituto, Silvia Rissin, que também subiu à tribuna para discursar.



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

“É um prazer e emoção grande estar aqui hoje, representando uma instituição a qual eu faço parte há quase 30 anos. Agradeço à vereadora pela iniciativa em prestar homenagem a nós nesta que é a casa do povo recifense. Nós temos o imenso orgulho de participar dessa homenagem e acreditamos que não estamos celebrando apenas os 65 anos da instituição, mas principalmente uma trajetória construída com compromisso social, coragem, resiliência e sobretudo com propósito de oferecer uma saúde integral para todos”, destacou.