De novo: mais dois veículos são arrombados e furtados no DHPP, no Recife

Um dia após a descoberta do arrombamento e furto de dois carros de policiais civis no estacionamento do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, o crime se repetiu - jogando luz sobre a insegurança no local.

Desta vez, na madrugada desta terça-feira (10), criminosos quebraram vidros das janelas de uma viatura da Polícia Científica de Pernambuco e de outro veículo usado por um dos chefes do DHPP. Não há informações oficiais sobre os pertences que foram levados.

Veículos foram arrombados e furtados no estacionamento do DHPP, no Cordeiro - CORTESIA

Chama a atenção a facilidade e ousadia com que bandidos estão acessando o DHPP, visto que é uma unidade policial que funciona 24 horas por dia e é uma das mais movimentadas da Polícia Civil de Pernambuco. No local, há uma guarita, mas ela não é usada.

Na tarde do último domingo, bandidos teriam pulado o muro com facilidade e quebrado vidros das janelas dos carros, que foram vasculhados. Mochilas e porta-luvas foram abertos em busca de pertences.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL?

Em nota oficial à imprensa, nesta terça-feira, a Polícia Civil declarou que está investigando todos os casos. "As diligências estão em curso e mais detalhes serão repassados em momento oportuno", afirmou.