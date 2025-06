Flávio Ricco: O status dos atuais autores de novelas em nada lembra o dos antigos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As novas cláusulas contratuais impostas aos autores da Globo continuam na ordem do dia e apresentando desdobramentos dos mais interessantes.

Só relembrando, como principal delas, a questão dos 10 anos para valer os direitos conexos por vendas internacionais, reprises etc.

Pegando carona nesse assunto, um autor da Globo, também enquadrado nessa regra, faz uma observação importante, que merece melhor reflexão e que traz um impacto nada positivo para a classe.

Com a popularização do streaming, as vendas de novelas desabaram. Ao contrário de outros tempos, raramente se ouve falar que um determinado país adquiriu um trabalho daqui.

Por outro lado, continuamos importando com uma disposição que, antes, nunca tivemos, entre as turcas, as mexicanas, as produções asiáticas...

Vamos até adaptar doramas...

Como se observa, está havendo por aí, uma que pode ser bem perigosa virada de jogo. Já tivemos tempos em que os autores de novelas, em geral muito competentes, tinham todos os privilégios e eram donos de salários milionários. Hoje, porque o status e as qualidades não são os mesmos, está tudo bem diferente. E, como vemos, com chances de ficar ainda pior.

TV Tudo

Investimento

A Rede TV! promove nesta terça-feira, em sua sede em Osasco, em São Paulo, um evento para cerca de 200 executivos do mercado publicitário. Entre os destaques desse encontro, a apresentação do seu novo estúdio de LED, considerado um dos mais modernos do país e também projetado para locações externas.

Novos produtos

Além de uma experiência no novo estúdio, a direção da Rede TV!, via Andrea Dallevo, irá destacar produtos estratégicos da programação.

Ênfase nas transmissões esportivas e projeções para o segundo semestre.

Sem parar

Larissa Góes, após a novela “Guerreiros do Sol”, que estreia amanhã no Globoplay, foi chamada para a terceira temporada da série “Os outros”.

Também nesta semana, ela sobe ao palco do Teatro Carlos Gomes, no Rio, para viver Dolores Duran no espetáculo musical “Território do amor”.

Foi que foi

Percebe-se que foi um grande acerto tornar o “Viver Sertanejo”, do Daniel, produto fixo de grade, em vez de temporada, como a princípio estava previsto.

O programa, na simplicidade, com boa conversa e música, deu importante valorizada nas manhãs de domingo da Globo.

Vale repetir

A televisão, modismos e devaneios à parte, sempre se dá muito bem quando se vale da criatividade e não tenta ser tão pretensiosa.

Assim como o “Viver Sertanejo”, olha só o exemplo vitorioso do “Altas Horas”, do Serginho Groisman. E isso há tantos e tantos anos.

Vale o toque

Pessoal do SBT precisa entender que o “Chaves”, nos tempos do Silvio Santos, sempre foi um quebra-galho. Que só entrava quando um determinado momento da grade pedia socorro.

E nunca um produto fixo, como está sendo agora e que nem se encaixa nos tempos atuais.

Escola

A experiente repórter Fátima Souza mostra bom texto e conhecimento nas matérias policiais do SBT.

Sabe como relatar, é natural, tem boa síntese e... não berra.

Celebridades

O “Globo Repórter” continua a “saga” de copiar outros programas da casa que homenageiam famosos.

No próximo dia 27, exibe um especial dedicado a Maria Bethânia.

A propósito

Madalena Bonfiglioli e Fábio Diamante estão gravando matérias especiais para o retorno do “SBT Repórter”.

Pelo menos para esta volta, há o desejo de exibir trabalhos inéditos, para só depois reeditar alguns antigos.

Situação curiosa

Vez por outra surgem notícias sobre esta ou aquela para o lugar da Ana Maria Braga no comando do “Mais Você”, da Globo. Claro que cada um pode falar o que quer e tudo bem. Língua não tem osso.

Mas o lado pitoresco é que ninguém até agora ouviu a Ana Maria dizer se vai parar ou se aposentar. Está firme e forte, como sempre. Graças a Deus!

Consolidando

Está ganhando cada vez mais espaço e importância o “Esporte Record” nas noites de domingo, depois do “Domingo Espetacular”.

O programa, conduzido por Cleber Machado, tem destacado todos os acontecimentos importantes do futebol, independentemente da Record ter direitos de transmissão ou não. E, no domingo, veio com o furo da renovação de Neymar com o Santos.

Fila das 21h

A Globo vai disparar em breve o processo de escalação da próxima novela das 21h de Walcyr Carrasco.

Se nada mudar, vai substituir “Três Graças”, escrita por Aguinaldo Silva.

Pretensões

Ninguém assinou ainda para a nova novela de Carrasco. Mas, segundo se comenta nos bastidores, há um grande desejo em repatriar veteranos como Patrícia Pillar e Antônio Fagundes.

Agatha Moreira e Mariana Ximenes também são nomes que agradam.

Bate-Rebate

· A série “Chespirito - Sem Querer Querendo”, sobre o criador de “Chaves”, atingiu o primeiro lugar no ranking de séries da HBO Max...

· ... Por outro lado, na janela de TV aberta, quem vai mostrar: Band ou SBT?

· O infantil “Mundo da Lua”, além da exibição inédita nas noites de sábado, ganhará reprise segunda-feira, às 18h.

· Com as novelas sem data para voltar ao SBT e os cortes em curso na dramaturgia, ainda não se sabe como ficará a situação dos roteiristas ligados a Iris Abravanel.

· Márcia Goldschmidt e a Band, tudo gira em torno de um possível quadro para o “Bora Brasil” das suas manhãs.

· Fazendo uso de computação gráfica e produção virtual, a Casablanca vai colocar Murilo Cezar, protagonista de “Paulo, O Apóstolo”, em cenários como Jerusalém, Grécia, Roma e Malta.

· Leandra Leal e Irandhir Santos chegam aos cinemas, dia 21 de agosto, com “Os Enforcados”.

· Globozip entra para o registro de marcas da Globo.

· Com Eri Johnson, Juliana Knust, Myrian Rios, Raymundo de Souza, João Lima Junior e Marcondes Oliveira, a comédia “Aluga-se Um Namorado” estreia dia 13 no Teatro Multiplan MorumbiShopping.

C´est fini

Um grande sucesso do nosso cinema, a comédia “Os Farofeiros”, dirigida por Roberto Santucci, vai para sua terceira edição. As filmagens, desta vez, acontecerão no Caribe. Maurício Manfrini, Danielle Winits, Aline Campos e Nilton Bicudo estão no elenco.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!