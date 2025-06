Espaço Trans do Hospital das Clínicas celebra 10 anos de atuação com evento no próximo dia 18

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Programação conta com debate, mostra de produções acadêmicas, lançamento da cartilha e mostra artística das pessoas atendidas no ambulatório

O Espaço de Acolhimento e Cuidado de Pessoas Trans e Travestis do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) vai celebrar uma década de atuação, completada em outubro passado, com evento na próxima quarta-feira (18).

Atualmente, 426 pessoas que aguardam por algum procedimento cirúrgico são atendidas no espaço.

O Fórum “Avanços e desafios no cuidado integral em saúde para a população trans” acontece das 8h30 às 16h30, no auditório do Departamento de Enfermagem, de forma gratuita e sem necessidade de inscrição prévia.

A programação conta com debate sobre equipes multiprofissionais, mostra de produções acadêmicas, roda de diálogo sobre a rede de serviços de saúde para a população LGBT de Pernambuco, lançamento da cartilha elaborada para trabalhadores do hospital, mostra artística das pessoas atendidas no ambulatório e homenagens.

De acordo com a coordenação do espaço, já foram realizados 90 procedimentos de redesignação sexual (do masculino para o feminino) e 38 colocações de próteses mamárias em mulheres trans, 37 cirurgias de mamoplastia masculinizadora e três de histerectomia para homens trans.

“Nosso serviço é um espaço de acolhimento a essas pessoas de forma integral. Mais do que a questão cirúrgica, a gente vê a questão psicológica, social e econômica. Trabalhamos em grupos com reflexões de temas que atravessam a transexualidade como a violência, o preconceito, a relação com a família e a questão da empregabilidade, por exemplo”, destaca Paula Azevedo, coordenadora do Espaço Trans.



Espaço Trans

O Hospital das Clínicas da UFPE foi um dos primeiros serviços de saúde nacionais a ofertar procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos de modificação corporal para a população trans e travesti do Brasil.

Em parceria com outras áreas assistenciais do hospital, a unidade hospitalar proporciona procedimentos relativos ao processo transexualizador do Sistema Único de Saúde (SUS) e procedimentos de transformação corporal.

A equipe é multidisciplinar, com profissionais de Enfermagem, Serviço Social, Psicologia e Medicina (endocrinologia, psiquiatria, ginecologia, mastologia, urologia) e recepcionista. O espaço também tem parcerias com fonoaudiologia, otorrinolaringologia, cirurgia plástica e dermatologia.

O acesso se dá por demanda espontânea ou encaminhamento por meio de uma Unidade Básica de Saúde, com inscrição na lista de espera para acesso ao Espaço Trans.