Recife compartilha experiência da Caderneta Digital da Criança em congresso nacional de saúde pública

Iniciativa, escolhida para ser apresentada no Congresso do Conasems por ser pioneira no País, está disponível dentro do aplicativo Conecta Recife

BELO HORIZONTE - A experiência do Recife com a Caderneta Digital da Criança ganha destaque durante o 38º Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), realizado em Belo Horizonte. O encontro, que termina nesta quarta-feira (18), é considerado o maior evento de saúde pública do mundo. O JC acompanhou destaques da programação do Conasems.

A Caderneta Digital da Criança, já implementada pela Prefeitura do Recife em abril, ganhou destaque como modelo de integração entre tecnologia e políticas públicas voltadas à primeira infância. A apresentação foi feita pela secretária de Saúde da capital, Luciana Albuquerque. A ferramenta permite que pais e responsáveis acompanhem o desenvolvimento infantil na palma da mão.

A iniciativa foi escolhida para ser apresentada no Congresso do Conasems por ser pioneira no País. Disponível dentro do aplicativo Conecta Recife, a caderneta integra dados de saúde, educação e assistência social para o acompanhamento da infância de 0 a 10 anos.

Segundo Luciana Albuquerque, a iniciativa representa uma revolução na forma como o município acompanha a trajetória das crianças. "O que a gente quer é que aquele pai, aquela mãe, aquela família que antes precisava se reportar à caderneta física receba agora todas as informações diretamente no celular, no WhatsApp, com um clique", explicou a secretária durante a apresentação no Conasems.

O Recife é a primeira cidade do Brasil a implementar esse modelo dentro de uma estratégia nacional de cuidado com a infância.

"O objetivo é ampliar e qualificar a oferta de serviços públicos ao cidadão, mas também integrar dados de setores diferentes, de forma segura. Isso permite à gestão tomar decisões com base em evidências reais e confiáveis sobre cada criança da cidade", destacou.

Conhecimento, afeto e dados técnicos

A Caderneta Digital da Criança disponibiliza inicialmente conteúdos como os marcos de desenvolvimento (engatinhar, reflexos, estímulos) e pílulas de conhecimento, enviadas diretamente aos responsáveis, conforme a idade da criança.

Em etapas seguintes, serão incorporadas informações sobre vacinação, histórico de atendimentos, medicação, frequência escolar, desempenho educacional e vínculos com programas sociais como o Bolsa Família.

"A família terá acesso ao calendário vacinal, vai saber quais vacinas a criança já tomou e quais estão em atraso. Também terá gráficos de crescimento com peso, altura, perímetro cefálico. Tudo isso vai estar lá, na palma da mão", disse Luciana Albuquerque.

Além da praticidade, o aplicativo oferece também um espaço de afeto. Os pais poderão registrar fotos e vídeos, a fim de construir uma memória afetiva baseada em dados técnicos e confiáveis.

A ferramenta foi desenvolvida com o apoio técnico do Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB) e em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife.

Acesso universal e inclusão

O acesso à Caderneta Digital da Criança ocorre via Conecta Recife, hub digital da Prefeitura que já concentra serviços como agendamento de vacinas e matrícula escolar. Atualmente, mais de 108 mil crianças entre 0 e 10 anos já estão cadastradas na plataforma.

"Qualquer criança pode ter acesso, não apenas aquelas atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Nossas salas de vacina são porta aberta, com mais de 170 pontos na cidade e shoppings abertos inclusive aos domingos. O aplicativo vai ajudar as famílias a saberem exatamente o que está em dia e o que está pendente em relação à saúde da criança", ressaltou a secretária.

Além disso, a Caderneta também contempla gestantes e já está integrada ao CadÚnico, a fim de permitir uma visão completa do contexto social da família.

Um novo capítulo para a primeira infância

A expectativa é que, até o fim do ano, todas as funcionalidades estejam integradas, oferecendo uma visão completa e contínua da infância recifense.

Para Luciana Albuquerque, a Caderneta Digital da Criança chega como uma aliada fundamental das famílias e do poder público.

"É uma ferramenta que une cuidado, conhecimento e gestão. A gente quer apoiar a família, ajudar a manter a saúde da criança, acompanhar seu desenvolvimento e garantir que nenhuma informação se perca. A gente está colocando tudo isso na palma da mão de quem mais importa: os pais e responsáveis", finalizou a secretária.