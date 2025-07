Equipe pernambucana conquista principal prêmio em competição internacional de robótica nos EUA

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A equipe Space Tech, formada por estudantes do SESI Paulista, em Pernambuco, foi a grande vencedora do prêmio Inspire Award, o mais importante da competição internacional FIRST Tech Challenge – Run for the Robots.

A competição foi realizada entre os dias 26 e 28 de junho, em Kentucky, nos Estados Unidos. A premiação leva em consideração não apenas a excelência técnica, mas também o espírito colaborativo, a inovação e o impacto social gerado pelas equipes.

Na modalidade FIRST Tech Challenge (FTC), estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio constroem robôs de até 19 kg, utilizando kits reutilizáveis com tecnologia Android.

Os robôs são programados em Java e devem cumprir tarefas em arena, como carregar blocos. Além da construção e programação, os times desenvolvem um portfólio de engenharia para detalhar o funcionamento do projeto.

Equipe foi a única representante do Brasil

Única representante do Brasil entre mais de 60 times, a Space Tech se destacou por unir desempenho técnico, criatividade no design do robô, qualidade na programação, trabalho em equipe e engajamento com a comunidade.

“Essa premiação celebra tudo aquilo que torna uma equipe verdadeiramente inspiradora”, afirmou o técnico Vitor Andrade. “Nós, do SESI Pernambuco, temos muito orgulho de fazer parte dessa trajetória transformadora para os nossos alunos e alunas”, completou.

Clara Tavares, única competidora mulher da equipe, destacou a emoção da conquista: “Parecia um sonho distante, mas sempre nos inspirou a buscar o melhor. Foram meses de dedicação e trabalho em conjunto. A gente só queria uma chance para mostrar quem somos, e o resultado veio.”

A superintendente do SESI-PE, Claudia Cartaxo, comemorou o reconhecimento internacional e destacou o papel da robótica na formação dos estudantes. “O desempenho da equipe reafirma o potencial dos nossos alunos na criação de soluções tecnológicas com grande impacto social. A robótica amplia horizontes e estimula o protagonismo juvenil”, declarou.

