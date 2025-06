Canadá e União Europeia são parceiros complicados, diz Trump

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Presidente dos Estados Unidos disse que tem um bom relacionamento com a União Europeia, mas que negociar com o bloco é "desafiador"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar que as tarifas vão subir para países que se aproveitam dos Estados Unidos. Em coletiva na Casa Branca, na sexta-feira, 27, ele citou como parceiros comerciais complicados o Canadá e a União Europeia (UE).

Ao ser perguntado sobre o rompimento das negociações comerciais com o país vizinho ao Norte, Trump disse que os EUA têm uma influência significativa sobre o Canadá, mas que ele preferiria não utilizá-la. "Canadá é muito difícil de negociar. Todas as cartas estão na mesa", disse, acrescentando que Ottawa removerá os impostos sobre serviços digitais.

O republicano comentou ainda que tem um bom relacionamento com a União Europeia, mas que negociar com o bloco é "desafiador", alegando que a UE foi criada para tirar vantagem dos EUA.

OTAN

Na plataforma TruthSocial, Donald Trump não economizou elogios à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). "Que pessoas incríveis conheci na Otan, incluindo alguns dos líderes mais incríveis do mundo!", frisou. O presidente participou esta semana de uma cúpula da organização, que classificou como "altamente produtiva" e que "não poderia ser melhor".

Na sexta-feira (27), o republicano reiterou sua expectativa de que a Espanha comece a integrar o compromisso da Otan sobre aumentar gastos com defesa nos próximos anos. A declaração veio acompanhada da ameaça de que as tarifas vão subir para países que se aproveitam dos Estados Unidos.

Na ocasião, Trump reiterou que há "muito dinheiro entrando graças às tarifas", assim como realocação de empresas e investimentos nos EUA. E defendeu que isso seja considerado na aprovação do seu "grande e bonito" projeto tributário, que começa a ser analisado neste sábado pelo Senado dos EUA.