Lideranças do Futuro forma jovens para atuar em transformação social no Recife

Com o objetivo de preparar até 30 jovens para atuar como lideranças comunitárias e agentes de transformação em seus territórios, foi oficialmente iniciada a primeira edição do projeto “Lideranças do Futuro: o protagonismo jovem na transformação da cidade”.

A iniciativa é realizada pelo Instituto Selo Social, com financiamento da União Europeia, e oferece formações gratuitas para jovens do entorno de Vila Arraes, no Recife.

Baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), o projeto tem como pilares o advocacy social, a liderança comunitária e a mobilização cidadã. As primeiras atividades já começaram com estudantes do Instituto Santa Maria Mazzarello e seguem com encontros formativos conduzidos por uma equipe de especialistas.

Ao longo da formação, os jovens aprendem a identificar problemas reais da comunidade, desenvolver soluções concretas e até propor projetos de lei à Câmara Municipal, em uma verdadeira jornada de transformação territorial.

Temas abordados

Entre os conteúdos abordados estão: os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e o ODS 18 – Igualdade Étnico-Racial, proposto pelo Brasil; técnicas de liderança, mobilização e comunicação comunitária; estratégias de advocacy para influenciar políticas públicas; além de simulações práticas e mentorias com profissionais de referência no setor social.

A diretora executiva do Instituto Selo Social, Carina Giunco, celebrou o engajamento dos participantes e destacou a escolha estratégica dos ODS que nortearão as ações.



“Os jovens do projeto definiram coletivamente que suas prioridades serão o ODS 10 – Redução das Desigualdades e o ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Isso revela a consciência política e o compromisso com um futuro mais igualitário e democrático, mostrando que a juventude está pronta para liderar mudanças reais em seus territórios”, afirmou.

Edital da União Europeia

O projeto foi um dos selecionados em edital da União Europeia voltado ao fortalecimento de organizações da sociedade civil (OSCs) e de lideranças jovens, com foco na criação de mecanismos de governança local para a Agenda 2030. A iniciativa conta também com a parceria estratégica da Gestos – Soropositividade, Comunicação e Gênero, e da Rede Salesiana Brasil.

Ao promover o protagonismo juvenil, o projeto estimula soluções locais para desafios sociais e ambientais, fortalece a governança participativa e incentiva a cidadania ativa desde cedo.

As atividades seguem nos próximos meses, e os resultados serão apresentados em uma cerimônia pública que marcará o encerramento da primeira edição.

