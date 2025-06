Mostra de Robótica Educacional reúne inovação, cultura geek, criatividade e protagonismo estudantil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com participação de mais de 70 escolas e cerca de dois mil estudantes, a nova edição da Mostra de Robótica Educacional – Ôxe Maker, promovida pela Gerência Regional de Educação (GRE), começa nesta quinta-feira (26).

Voltada ao fortalecimento do ensino de robótica e da cultura maker, a mostra incentiva o protagonismo estudantil no processo de ensino-aprendizagem. O evento, que segue com programação até a sexta-feira (27), será realizado na Escola Técnica Estadual (ETE) José de Alencar Gomes da Silva, em Paulista.

O público poderá participar de palestras sobre temas atuais da robótica, além de prestigiar atividades como concurso de cosplay, desafio de K-pop, batalhas de robôs e a exposição de projetos exitosos de robótica e cultura maker.

Destaque da edição de 2025



Um dos grandes destaques de 2025 será a realização de um hackathon de robótica, que convida os estudantes a vivenciarem uma maratona colaborativa de inovação e resolução de problemas.

A atividade tem como proposta estimular a criação de soluções tecnológicas criativas e viáveis, alinhadas ao tema do ano letivo: “Vidas, Escolas e Comunidades: Educar para a Promoção da Justiça Socioambiental”.

Por meio de projetos maker, os participantes serão desafiados a investigar questões reais de seus territórios, refletindo sobre desigualdades sociais, impactos ambientais e possibilidades de transformação local.

Olimpíada Brasileira de Robótica



Neste ano, a Mostra de Robótica Educacional – Ôxe Maker também será palco da fase regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), recebendo equipes de escolas de diversos municípios de Pernambuco.

De grande relevância nacional, a OBR movimenta o estado de Pernambuco há mais de dez anos, reunindo estudantes de diversas cidades e escolas. O evento conta, atualmente, com a participação de mais de mil competidores e atrai um público circulante de aproximadamente 10 mil pessoas, entre familiares, educadores, patrocinadores e visitantes.

Confira a programação:

Dia 26 de junho

Horário: 10 às 12h

Sala 1 - Arduino e Automação: desafios do cotidiano;

Sala 2- Construção de jogos eletrônicos empregando as plataformas Arduino Uno e Leonardo;

Sala 3 - Construindo simulações e jogos de ciências com o Scratch;

Sala 4- FUTCAR: Futebol com Lego;

Sala 5 - Criação de modelos 3D no SketchUp;

Sala 6 - Construindo saberes na Educação Stem com o uso do Microbit;

Horário: 14h às 16h

Sala 2 - Construindo robôs da categoria cupim;

Sala 3 - Jogos em Realidade Virtual;

Sala 4 - A IA como ferramenta de Inovação Empresarial;

Sala 5 - Inteligência Artificial para o dia-a-dia;

Sala 6 - Modelagem e Impressão 3D;

Dia 27 de junho

Horário: 10h às 12h

Sala 1 - Circuitos sem mistério: Construa, Conecte e Crie!;

Sala 2 - Projetos inovadores com Arduino;

Sala 3 - Desvendando o céu: Utilização do Stellarium;

Sala 4 - Free Fire: Do bronze ao desafiante;

Sala 5 - Jogos com Python;

Sala 6 - A magia da elétrica;

Horário: 14h às 16h

Sala 1 - Desenhando com Pixels: Oficiana de Pixel Art;

Sala 2 - Criando interfaces e mundo: Oficina de Game Design;

Sala 3 - Criação de sites e APK com FlutterFlow;

Sala 4 - Solda de equipamentos;

Sala 5 - Como construir aplicativos em 50 minutos;

Sala 6 - Ferramentas de Design;