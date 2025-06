Governo de Pernambuco inicia entrega do Kit Professor na rede estadual

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Governo de Pernambuco iniciou a distribuição do Kit Professor para docentes da rede estadual de ensino. A ação, coordenada pela Secretaria de Educação do Estado (SEE-PE), é voltada a professores com regência de classe e representa um investimento de cerca de R$ 3 milhões.

De acordo com a SEE-PE, a distribuição do Kit Professor segue um cronograma logístico coordenada pela Superintendência de Logística (Sulog) da pasta em parceria com todas as 16 Gerências Regionais de Educação (GREs), respeitando as especificidades de cada região para garantir que o material chegue com eficiência a todos os docentes da rede.

Na primeira etapa, mais de oito mil profissionais que atuam em escolas da Região Metropolitana do Recife (RMR) serão contemplados. Ao todo, mais de 27 mil kits serão entregues de forma escalonada em todo o estado, a partir do segundo semestre.

O secretário estadual de Educação, Gilson Monteiro, afirmou que o material entregue aos professores foi pensado para atender às necessidades de quem está diariamente em sala de aula. “Pensamos em cada item, ouvindo as necessidades, para que esse material seja, de fato, um aliado no planejamento no dia a dia em sala de aula”, afirmou Monteiro.

Nas redes sociais, alguns usuários elogiaram a iniciativa do Governo do Estado, mas muitos criticaram o fato de a entrega ter começado apenas no final do primeiro semestre, quando o ano letivo teve início em fevereiro. Também houve pedidos para que professores da Educação Inclusiva sejam contemplados, além de queixas sobre alunos da rede estadual que ainda aguardam o recebimento do kit escolar.

Composição dos kits

Cada kit é composto por itens que auxiliam no planejamento e na rotina em sala de aula, como agenda personalizada com espaço para o planejamento semanal, dois cadernos, um estojo, canetas esferográficas, marcadores para quadro branco (pilotos) e uma squeeze.

Segundo a Secretaria de Educação, o material foi idealizado a partir de diálogo com a rede estadual e atende a uma demanda antiga da categoria por itens de uso prático e funcional.

“No Governo de Pernambuco, quando falamos na valorização dos profissionais de educação nós estamos nos referindo a melhores salários, claro, mas também a Bônus Livro, a ambientes de trabalho com melhor estrutura, climatizados, e agora, pela primeira vez na história do Estado, a um Kit Professor com materiais novinhos em folha para cada docente que integra a nossa rede", declarou a governadora Raquel Lyra.