Fundação Bunge oferece curso gratuito de panificação e confeitaria no Recife

A Fundação Bunge está com inscrições abertas, até o dia 1º de julho, para as turmas do segundo semestre de 2025 do projeto "De Grão em Pão". A iniciativa é gratuita e direcionada a pessoas a partir de 18 anos em situação de vulnerabilidade social.

A formação teórica e prática em panificação e confeitaria é realizada nas cidades de Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF) e Recife (PE) e são ministradas em parceria com o Senai.

Os interessados em concorrer a uma vaga devem preencher o formulário correspondente à sua cidade disponível no site da Fundação Bunge (https://fundacaobunge.org.br/). O anúncio dos selecionados será realizado em 6 de agosto, também no site.

Durante o curso, com quatro meses de duração, os alunos recebem uniforme, material didático, bolsa auxílio e formação socioemocional para auxiliar no planejamento profissional, além de acesso a uma trilha formativa em parceria com o Sebrae, caso prefiram empreender.

Mercado de trabalho

De acordo com a Fundação Bunge, "após a conclusão das aulas, os participantes serão conectados a vagas de trabalho em padarias no regime CLT e com salários compatíveis com o mercado".

Dados da Associação Brasileira da Indústria da Panificação e Confeitaria (Abip) mostram que, em 2024, o setor faturou R$ 153,36 bilhões no país. Ainda segundo a Abip, a indústria de panificação empregou 3 milhões de trabalhadores em 2024, sendo 1,08 milhões de empregos diretos e 1,93 milhões de vagas indiretas, porém ainda existe uma escassez de mão de obra de 140 mil vagas.

“O desafio da escassez de mão de obra qualificada no setor de panificação não é de hoje. Desde 2022, quando lançamos o De Grão em Pão, a falta de profissionais já era um ponto a ser observado", afirma Cláudia Buzzette Calais, diretora-executiva da Fundação Bunge.

"Nesse cenário, estratégias de inclusão produtiva se tornam essenciais. E, para que essas iniciativas tenham sucesso, é muito importante oferecer uma boa capacitação técnica, além de também trabalhar com esses novos profissionais habilidades valorizadas no mercado de trabalho atual. É isso que nos propusemos a fazer com o projeto, que já formou mais de 160 jovens”, complementa.

Desenvolvimento de competências



Habilidades como boa comunicação, organização e autoconhecimento são estimuladas ao longo da formação. Segundo dados reunidos pela Fundação Wadhwani, esse tipo de competência faz diferença: ao menos 35% das empresas estariam dispostas a pagar até 20% a mais por profissionais com esse perfil.

Durante o curso, os alunos desenvolvem tanto habilidades básicas e transferíveis para diferentes áreas quanto competências específicas voltadas para funções e setores determinados. Além de aprenderem os conceitos, eles também têm acesso a plataformas digitais com experiências práticas, onde podem simular situações reais do ambiente profissional.

São parceiros do De Grão em Pão: a Academia Bunge, o Senai, a Harald Chocolates, a Fundação Wadhwani, o Sebrae, o Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo (Sampapão), o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de Pernambuco, a Associação dos Industriais de Panificação de Pernambuco, o Sindicato das Indústrias de Alimentos e Bebidas da Baixada Fluminense (Simapan), o Sindicato e Associação Mineira da Indústria de Panificação (Amipão) e o Sindicato das Indústrias de Alimentação de Brasília (SIAB).