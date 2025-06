Aeroporto do Recife lidera movimentação de passageiros no Nordeste no início do ano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para o ministro Silvio Costa Filho, os investimentos no Aeroporto Internacional do Recife consolidam o Estado como hub de transporte aéreo no Nordeste

Pernambuco segue na dianteira quando o assunto é movimentação aérea no Nordeste. O Aeroporto Internacional do Recife manteve, nos primeiros quatro meses de 2025, a liderança como principal porta de entrada e saída da região, com 3,1 milhões de passageiros — um crescimento de 3,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O dado reforça o papel estratégico do Estado e do Nordeste no cenário nacional da aviação, que vive um momento de retomada e expansão.

As informações fazem parte do Relatório de Demanda e Oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), divulgado pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Para o ministro Silvio Costa Filho, o desempenho confirma que os investimentos no setor têm dado resultado.

“Os números mostram que a região segue em expansão, fortalecendo suas rotas estratégicas e sua presença no mercado global. O Aeroporto do Recife continua crescendo e se consolidando como o maior da região, fruto dos investimentos realizados com a Aena, que ampliaram conexões e melhoraram o conforto dos passageiros”, afirmou.

Neste mês, a empresa espanhola Aena apresentou ao ministro de Portos e Aeroportos investimentos de R$ 4,5 bilhões em 11 aeroportos que administra no Brasil. Os aportes, para o período de três anos, serão aplicados em maior volume nos aeroportos de Congonhas (SP) e do Recife (PE), que possuem maior infraestrutura e movimentação de passageiros e cargas.

Ao longo dos primeiros meses do ano, outros aeroportos do Nordeste também apresentaram crescimento, como Salvador (BA), que registrou 2,5 milhões de passageiros — alta de 5% em relação ao mesmo período de 2024. A capital baiana, assim como o Recife, atrai muitos visitantes durante o verão e o Carnaval, períodos de alta demanda.

Entre as capitais, João Pessoa (PB) foi a que mais cresceu proporcionalmente. A cidade movimentou 585 mil passageiros, um salto de 16,3% em relação a 2024. A crescente procura por João Pessoa, conhecida como “Porta do Sol”, é impulsionada pela boa qualidade de vida e pela valorização do turismo regional.

Maceió (AL) também se destacou. Foram 977 mil passageiros entre janeiro e abril, crescimento de 12,2% na comparação com o mesmo período do ano passado e de 30% em relação a 2019, antes da pandemia. A capital alagoana vem se consolidando como um dos principais hubs turísticos do país.

Expansão atinge interior e outras capitais



O avanço não ficou restrito às grandes capitais. Porto Seguro (BA), importante destino turístico no interior da Bahia, registrou alta de 12,3% em relação ao ano anterior, com 821 mil passageiros. Já Fortaleza alcançou 1,8 milhão de embarques e desembarques, 4,4% a mais que em 2024.

Em Natal, o fluxo aumentou 5,2%, chegando a 794 mil passageiros. São Luís e Aracaju também seguiram em alta: crescimento de 6,5% e 6,8%, respectivamente. Já Teresina andou na contramão, sendo a única entre as principais cidades da região a registrar queda, com 5,8% a menos de passageiros, totalizando 334 mil no quadrimestre.

Nordeste em recuperação

Somando os dez principais aeroportos nordestinos, o fluxo de passageiros ultrapassou os 12 milhões entre janeiro e abril de 2025 — 668 mil a mais que no mesmo período de 2024 e 170 mil acima do registrado em 2019, na pré-pandemia. Em abril, a região movimentou sozinha 2,8 milhões de passageiros, considerando voos domésticos e internacionais.

No panorama nacional, o setor aéreo também mostra fôlego. O número de passageiros no País já é 4% maior que o de 2019, e a expectativa é de que 2025 feche como o melhor ano da história da aviação brasileira, com mais de 123 milhões de passageiros.

Para o secretário nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, o bom desempenho do Nordeste reforça o papel da aviação no desenvolvimento regional. “Com mais brasileiros viajando pelo Nordeste, temos um setor fortalecido, que movimenta a economia e abre oportunidades em diversas áreas”, afirmou.