Enem: começa prazo para recorrer de atendimento especial negado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Quem teve a solicitação negada para atendimento especializado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 pode apresentar recurso a partir desta segunda-feira (23) até sexta (27).

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os resultados na Página do Participante.

Para solicitar nova análise quanto aos atendimentos especializados, é necessário enviar documentação que comprove a condição alegada.

O participante deverá prestar informações exatas e verdadeiras no sistema de inscrição quanto à condição que motiva a solicitação de atendimento especializado e/ou de recurso de acessibilidade, sob pena de responder por crime contra a fé pública e de ser eliminado do exame a qualquer tempo.

O Inep tem o direito de exigir, a qualquer momento, documentos que atestem a condição que motiva a solicitação de atendimento especializado.

Se o participante necessitar de recurso de acessibilidade não previsto no edital ou de atendimento especializado devido a acidentes ou casos de força maior, após o período de inscrição, deverá solicitá-lo por meio do Fala.BR, com o envio de documento que comprove a situação, até dez dias antes da aplicação do exame, em 9 e 16 de novembro, nas 27 unidades da Federação.

Somente nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o Enem será aplicado, excepcionalmente, em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

Taxa de inscrição

Quem não é isento da taxa de inscrição deve pagar o valor de R$ 85 até sexta-feira (27).

O candidato pode quitar o boleto gerado na Página do Participante por Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco). Para pagar por Pix, basta escanear o QR Code disponível no próprio boleto.

Os estudantes que vão concluir o ensino médio de escolas públicas em 2025 são isentos da taxa e, por isso, não terão os boletos gerados.



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />