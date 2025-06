Porto Digital amplia programa de inclusão com bolsas de graduação para pessoas trans e ações de letramento

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Porto Digital lançou, nessa quinta-feira (26), uma nova fase do programa Porto+, plataforma de inclusão produtiva que amplia o acesso de diferentes grupos sociais ao mercado de tecnologia, inovação e economia criativa.

Em parceria com o Sistema Fecomércio/SESC/Senac Pernambuco, serão disponibilizadas, neste primeiro momento, 50 vagas de nível superior em qualquer um dos mais de 20 cursos da Faculdade Senac Recife. As bolsas são destinadas exclusivamente a pessoas trans e abrangem áreas como saúde, moda, gestão, tecnologia, design, entre outras.

Segundo Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, a ideia é que, na sequência, sejam ofertadas vagas também para pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiência, pessoas com mais de 65 anos, pessoas neurodivergentes e outros grupos historicamente sub-representados no mercado de trabalho - marcando a ampliação do programa Porto+.

“Vamos trabalhar esse processo de inclusão produtiva em duas frentes: uma voltada à formação, e outra ao letramento das empresas, para sermos o mais eficientes possível”, afirmou Lucena, relembrando a aposta feita pelo Porto Digital com a criação do programa Embarque Digital - iniciativa que promove formação técnica em nível superior, por meio de cursos presenciais de graduação tecnóloga, com duração de dois anos e meio, na área de Tecnologia da Informação, em instituições de ensino superior da cidade do Recife.

“Lá atrás, temos um case que muita gente duvidou que fosse funcionar, o Embarque Digital. Mas nós sabíamos que era possível fazer diferente: incluir as empresas nesse processo, trazer a periferia da cidade para cá, promover um movimento de cultura digital, e temos muito orgulho disso”, destacou Pierre.

A diretora executiva do Porto Digital e idealizadora do programa Porto+, Mariana Pincovsky, afirmou que a etapa de formação tem um papel fundamental, mas é necessário um trabalho contínuo para promover, de fato, a inclusão produtiva dessas pessoas.

“Fomos muito assertivos com o Embarque Digital, porque conseguimos incluir no curso a etapa de residência tecnológica. Mais de dois mil jovens egressos de escolas públicas já passaram pelo programa. Então, conseguimos quebrar várias barreiras dentro do nosso distrito de inovação”, comentou Mariana, relembrando que, quando o Porto Digital iniciou suas atividades, era um parque tecnológico ocupado majoritariamente por homens brancos de classe média.

Como participar do processo seletivo

As inscrições para concorrer a uma das 50 vagas de nível superior da Faculdade Senac Recife já estão abertas e seguem até o dia 25 de julho.



Os interessados devem preencher o formulário de pré-inscrição (https://www6.pe.senac.br/evento/inscricao/inscricao.php?idTurma=16684&v=0&idEvento=8794&idCategoria=5) e aguardar o retorno da instituição para dar continuidade à inscrição no processo seletivo.

Os candidatos poderão escolher entre realizar uma prova ou utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), referente a qualquer edição dos últimos cinco anos - de 2020 a 2024. Caso optem pela prova, o Porto Digital disponibilizará um laboratório com duas opções de datas para a realização do exame.

É importante destacar que, após o resultado da seleção, a pessoa aprovada seguirá o processo regular de matrícula da Faculdade Senac. Caso não haja turma formada para o curso escolhido, o candidato poderá optar por outro curso, sem perder a vaga. As bolsas para o segundo semestre integrarão as turmas mista da instituição.

O período de matrícula e entrega da documentação será de 28 de julho a 15 de agosto, sendo obrigatória a entrega da Ficha 19. As aulas estão previstas para começar no dia 18 de agosto. A iniciativa, que faz parte do programa de residência tecnológica do Senac, conta com um investimento de R$ 500 mil.

Letramento em diversidade

A segunda ação do programa Porto+ é voltada para funcionários do Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD), colaboradores e lideranças de empresas que atuam no distrito de inovação. Em parceria com a Faculdade Senac, será ofertado gratuitamente um workshop de letramento em diversidade. As oficinas abordarão temas como identidade de gênero, raça, acessibilidade, equidade etária e inclusão produtiva.

"As oficinas ocorrem dentro de um programa do Senac chamado Multitude Edu, que promove inclusão, equidade e diversidade, tornando o ambiente mais humano. Ele serve tanto para que as empresas estejam preparadas para receber esses grupos quanto para que as pessoas passem por esse processo de formação", explicou Regivan Dantas, diretor regional do Senac Pernambuco.

O primeiro encontro será realizado no dia 5 de agosto, no Auditório ICT Senac Porto Digital. Os encontros seguintes ocorrerão em setembro e outubro, sendo este último na Arena Porto+, durante o REC'n'Play 2025. O Workshop de Letramento em D&I está sujeito à disponibilidade de vagas.

"Nós temos uma receptividade muito grande por parte das empresas com o Porto+. Elas já viram a necessidade de ter cada vez mais times e equipes diversas. Então isso ajuda muito dentro do nosso ambiente de tecnologia", pontuou Mariana Pincovsky. Além das oficinas, será disponibilizada uma cartilha com informações e orientações para a promoção de um ambiente acolhedor e diverso.

Porto Digital amplia programa de produção produtiva e realiza painel com histórias inspiradoras de profissionais trans - PC Pereira/Porto Digital

Painel apresentou histórias inspiradoras de profissionais trans

Durante o lançamento das ações de ampliação do Porto+, também foi realizado o painel “Transformação Produtiva: Diversidade que se forma, trabalha e transforma”, que apresentou histórias inspiradoras de profissionais trans que hoje ocupam posições de destaque no mercado, reforçando o papel da educação e da empregabilidade.

O diretor de arte do Porto Digital, Weine Alexandre — homem trans não-binário — foi o mediador do painel e contou que, durante a entrevista para a vaga, há um ano, foi solicitado que os candidatos e candidatas se apresentassem, falando sobre quem eram no ambiente de trabalho e na vida pessoal. Ele, que faz drag há 12 anos no Recife, ponderou se aquele seria um espaço seguro para mostrar sua identidade.

“Será que estou em um ambiente seguro, onde eu possa me sentir acolhido? Quando entrei na reunião e fui recebido pelo RH e pelas pessoas que estavam conversando comigo, eu desocultei o slide [que mostrava sua drag], porque acho importante, quando a gente olha para o espaço e se vê — e vê a diversidade, pessoas pretas e pardas, pessoas trans — a gente se sente à vontade para ser quem é naquele momento”, afirmou Weine, que é o responsável pelo rebranding do Porto Digital e do Porto+.

O diretor de arte ressaltou ainda que a inovação é construída com diversidade e a partir de diferentes perspectivas de mundo. Segundo ele, dentro da comunidade LGBTQIA+ não faltam talento, educação e sabedoria para ocupar as vagas. O que falta são oportunidades, muitas vezes negadas por causa da LGBTfobia velada.

Também participaram da conversa Braynner de Carvalho, digital product designer; Paulo Chateaubriand, coordenador do Moviht e da Natrape; e Rosa Fernanda, realizadora audiovisual.

