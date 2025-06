Centro tecnológico EY inaugura unidade no Porto Digital nesta terça-feira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A EY, empresa global de auditoria e consultoria, inaugura nesta terça-feira (1º) sua mais nova unidade no Porto Digital, polo de inovação localizado no Recife. A novidade foi antecipada com exclusividade pela Coluna João Alberto.

A nova operação tem como foco acelerar a transformação digital no ecossistema local, oferecendo soluções nas áreas de plataformas tecnológicas — como SAP e ServiceNow —, desenvolvimento de software, automação de processos, testes e cibersegurança.

O local ficará sob a liderança de Aurelio Rodrigues, engenheiro mecânico especializado em diversas disciplinas tecnológicas.

Presenças

O evento de inauguração contará com a presença do CEO da EY e outros executivos da empresa, além da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, do prefeito do Recife, João Campos, e de Pierre Lucena, presidente do Porto Digital.

Programação

Recepção de convidados + Networking e café de boas-vindas

Cerimônia de Abertura

Discursos de Raquel Lyra, João Campos e Pierre Lucena

Apresentação da EY sobre sua chegada ao ecossistema, com a presença do CEO da EY Brasil, Luiz Sérgio Vieira

Cerimônia de corte de fita e visita ao espaço

Coquetel

O evento será exclusivo para convidados.