Governo de Pernambuco lança edital para restauração do Ginásio Pernambucano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Governo do Estado, por meio de uma parceria entre a Secretaria de Educação (SEE) e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), lançou, nesta quinta-feira (26), o edital de licitação para a contratação da empresa que irá executar os serviços de conservação e restauro do Ginásio Pernambucano.

As empresas de engenharia e/ou arquitetura interessadas em concorrer têm até as 10h do dia 5 de agosto para entregar suas propostas. O edital está disponível no site do PE Integrado.

Segundo o governo estadual, a obra de requalificação será executada em três etapas e tem previsão de início para o segundo semestre deste ano, sem prejuízo ao calendário letivo dos estudantes. Serão investidos aproximadamente R$ 7 milhões nas intervenções, em uma iniciativa que marca os 200 anos da unidade de ensino, celebrados em 2025.

Etapas da restauração



A primeira etapa será voltada à recuperação das esquadrias, revisão do telhado, restauração das fachadas, pisos, forros e cantarias, além da implantação do novo sistema de prevenção e combate a incêndios. Esta fase da obra tem valor estimado em R$ 3.981.989,69.

As próximas etapas contemplam a adequação dos espaços da escola para pessoas com deficiência, além da climatização completa de todas as salas de aula.

“Fizemos visitas à escola e nos reunimos com a gestão e com os estudantes para enfatizar que a reforma do prédio é prioridade para nós, e sobretudo para a governadora Raquel Lyra. O time do Governo de Pernambuco segue empenhado em entregar um prédio restaurado e seguro, tanto para os estudantes quanto para os profissionais que ali trabalham”, afirmou o secretário de Educação, Gilson Monteiro.

Preservação do patrimônio edificado



Fundado em 1825, o Ginásio Pernambucano é o colégio em atividade mais antigo do Brasil. Tombado desde 1984, o prédio tem seu valor histórico e arquitetônico reconhecido nacionalmente. Sua arquitetura é única e marcante, com influências neoclássicas visíveis na simetria da fachada, nas colunas e nos detalhes ornamentais.

Diversos nomes das artes pernambucanas passaram por lá enquanto estudantes, como Clarice Lispector, Manuel Bandeira e Castro Alves.

“A requalificação do Ginásio Pernambucano é mais uma intervenção de grande relevância para a preservação do patrimônio edificado de Pernambuco, realizada pela atual gestão. Trata-se de um bem tombado com elevado valor histórico, arquitetônico e simbólico, cuja conservação exige rigor técnico para sua salvaguarda. A atuação da Fundarpe neste processo assegura que as intervenções respeitem as características originais do imóvel, ao mesmo tempo em que o adaptam às exigências contemporâneas de segurança e acessibilidade”, ressaltou a presidente da Fundarpe, Renata Borba.