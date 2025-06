HackaPride 2025 abre inscrições e chega a cinco cidades de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O HackaPride 2025, voltado à inovação com diversidade, está com inscrições abertas até esta quinta-feira (19). Nesta edição, que acontece de 11 a 13 de julho, além do polo tradicional em Recife, o evento será realizado simultaneamente em outras quatro cidades pernambucanas: Petrolina, Pesqueira, Palmares e Caruaru.

Criado em 2020 com o objetivo de ampliar a presença da comunidade LGBTQIAPN+ no ecossistema de inovação, o HackaPride surgiu como resposta à histórica exclusão desse público do mercado de trabalho em tecnologia.

Desde então, o evento tem promovido debates sobre temas como saúde, empreendedorismo e visibilidade, sempre priorizando a capacitação, o empoderamento e o impacto social.

Tema



Neste ano, o tema central do hackathon será “Educação inclusiva e seus impactos na comunidade LGBTQIAPN+”. A proposta é estimular a criação de soluções que fortaleçam o acesso à educação de qualidade para pessoas LGBTQIAPN+, considerando suas especificidades, realidades e desafios.

Durante três dias, o HackaPride reunirá desenvolvedores, designers, profissionais de negócios, de produto e iniciantes em uma maratona colaborativa, dedicada a gerar propostas concretas de transformação social por meio da inovação educacional.

“O HackaPride é muito mais do que um evento; é um movimento de orgulho, pertencimento e transformação social. Como integrante da comunidade, sei o quanto é significativo ter um espaço seguro onde possamos ser plenamente quem somos. O HackaPride faz parte da minha trajetória e, em cada oportunidade em que pude apresentá-lo, mesmo fora do seu contexto original, reafirmei a convicção de que ele representa um legado vivo. Em 2025, queremos transformar esta edição em um marco: uma celebração da nossa força coletiva e uma verdadeira plataforma de conexão, visibilidade e impacto real para a comunidade LGBTQIAPN+”, destaca Thaís Neves, coordenadora geral do HackaPride 2025.



Confira os polos presenciais:

- Petrolina – SEBRAE Petrolina (Rua Antônio Tancredo Neves, 1079 – Centro)



- Pesqueira – Secretaria Municipal de Educação (Avenida Coronel José Lopes, s/n –

Centro), com apoio do IFPE, Prefeitura e Rede Inova Solar



- Palmares – IFPE Campus Palmares (Avenida José Pretestato de Santana, s/n – Bairro

Nova Palmares)



- Caruaru – SENAC Caruaru (Avenida Maria José Lyra, 140 – Indianópolis), com apoio

da UFPE



- Recife – SEBRAE Recife (Rua Tabaiares, 360 – Ilha do Retiro)



Bootcamp e inscrições

Antes do evento principal, os participantes terão acesso a um bootcamp online e gratuito, com conteúdos e capacitações que vão preparar as equipes para o desafio.

As inscrições estão abertas até o dia 19 de junho e podem ser feitas pelo site oficial do evento. (https://estudante.startcarreiras.com/eventos/1243?utm_source=indic-parceiro&utm_medium=link-parceiro&utm_campaign=fair-1243)

Não é necessário ter experiência prévia em hackathons ou desenvolvimento tecnológico, basta disposição para aprender, colaborar e contribuir com ideias que podem gerar impacto positivo.





Serviço:

HackaPride 2025

Data: 11 a 13 de julho

Inscrições abertas até: 19 de junho



Inscrição:https://estudante.startcarreiras.com/eventos/1243?utm_source=indic-parceiro&utm_medium=link-parceiro&utm_campaign=fair-1243

Quem pode participar: Pessoas LGBTQIAPN+ e aliades de todas as áreas —

tecnologia, design, negócios, produto, estudantes ou profissionais iniciantes. Não é

necessário ter experiência prévia em hackathons.