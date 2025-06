Idosos aprendem a usar tecnologia com segurança em projeto da ACS

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Associação Conexão Social (ACS) oferece, gratuitamente, um curso específico de letramento e segurança digital para mais de 300 idosos, por meio dos projetos Conecta Vidas e VamoSimbora!, no município de Lagoa de Itaenga.

Neste mês, em que se celebra o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, a entidade reforça a importância do combate à violência digital. O aumento dos crimes cibernéticos voltados a esse público, que muitas vezes não possui familiaridade com o ambiente digital, configura uma grave violação de direitos.

Objetivo



O curso tem como principal objetivo fortalecer a autonomia digital dos participantes, ensinando-os a reconhecer tentativas de golpe, proteger dados pessoais e utilizar com segurança ferramentas cada vez mais presentes no dia a dia, como o aplicativo Meu INSS, as redes sociais e, principalmente, as plataformas bancárias com o sistema de pagamentos via PIX.

“Antes, eu tinha muito medo de mexer no celular. Hoje, sei criar minha senha, usar o aplicativo do banco e sei quando é golpe”, conta Maria de Lourdes, de 68 anos, aluna do curso. O aposentado Manoel Pereira, de 72 anos, também compartilha o impacto da formação: “Aprendi que não posso clicar em tudo o que mandam no WhatsApp. Agora penso duas vezes antes de abrir qualquer link. A gente precisa se proteger”, disse.

Segundo o educador de tecnologia da ACS, Kleytton Diógenes, o curso nasceu da necessidade de preparar os idosos para um mundo onde os golpes virtuais se tornaram cada vez mais frequentes. “Muitos aposentados e pensionistas não sabem identificar links suspeitos ou chamadas fraudulentas. Nosso trabalho é mostrar que é possível usar a tecnologia com segurança e autonomia, mesmo começando mais tarde”, explica.

Conceitos



As aulas abordam desde os conceitos básicos de segurança digital, como a criação e o armazenamento de senhas, até orientações específicas sobre como evitar fraudes financeiras no uso do PIX e identificar armadilhas comuns na internet e nos aplicativos de mensagens. O conteúdo é apresentado de forma prática, acessível e sempre com foco na prevenção.

Além da segurança digital, os projetos Conecta Vidas e VamoSimbora! também promovem atividades voltadas à saúde, cidadania e bem-estar, como aulas de agroecologia, hidroginástica, dança e rodas de conversa. O foco é o fortalecimento dos vínculos sociais e a promoção da qualidade de vida, especialmente entre mulheres e idosos da cidade e das comunidades do entorno.