Após novo ato, Prefeitura do Recife rebate professores e alega ter pago valores devidos

Professores da rede municipal de ensino realizam, na manhã desta segunda-feira (16), uma assembleia no pátio da Prefeitura do Recife. O ato cobra o ressarcimento integral dos salários descontados durante a última greve da categoria. No entanto, em nota, a Prefeitura do Recife rebateu a acusação e afirma que o pagamento dos valores já foi realizado no último dia 10 de junho.

A gestão municipal reforça que, mesmo com uma decisão do Poder Judiciário que declarou a greve ilegal, o compromisso de abonar as faltas e devolver os descontos foi firmado em mesa de negociação e cumprido. "Importante destacar que esse pagamento já foi realizado desde o dia 10 de junho", destacou o comunicado oficial da prefeitura.

A versão da gestão contrasta com a do Sindicato das Professoras e dos Professores do Recife (Simpere), que motivou o protesto de hoje. Segundo o sindicato, a prefeitura devolveu apenas cerca de 70% dos valores descontados, o que consideram uma medida insuficiente.

"A prefeitura agiu com autoritarismo ao descontar os dias parados, ignorando que a greve é um instrumento legal da classe trabalhadora. A devolução parcial não repara o dano", afirmou Jaqueline Dornelas, diretora do sindicato.

Cobrança por formalização de acordo

Além da questão dos descontos, a mobilização dos professores, que seguirá em caminhada para a Câmara Municipal do Recife, também pressiona pela formalização do acordo que pôs fim à greve.

O Simpere cobra o envio imediato do Projeto de Lei (PL) ao Legislativo que garante os pontos acordados, como o reajuste de 3% na carreira e um abono de 3,27% a ser pago em parcela única até o fim de 2025. O acordo também inclui aumentos nos abonos Educador e Cultural, reajuste na Gratificação de Tempo Integral e a implementação de progressões de carreira que estavam em atraso.

Confira a nota na íntegra da Prefeitura do Recife

"A Prefeitura do Recife esclarece que, mesmo após o Poder Judiciário decretar a ilegalidade da greve, firmou um acordo durante a Mesa de Negociação Salarial com o Sindicato Municipal dos Profissionais da Rede Oficial de Ensino do Recife (Simpere) de que todas as faltas da paralisação seriam abonadas e o pagamento dos valores descontados seria realizado no mês de junho. Importante destacar que esse pagamento já foi realizado desde o dia 10 de junho".

