Após 14 dias de greve, professores do Recife cobram da Prefeitura o cumprimento do acordo salarial

Os professores da rede municipal do Recife ainda aguardam o envio, à Câmara Municipal, do Projeto de Lei (PL) que assegura um reajuste de 3% na carreira e um abono de 3,27% (não incorporado), referente ao período de janeiro a dezembro de 2025, a ser pago em parcela única até o fim do ano.

Após 14 dias de paralisação, a categoria aceitou a proposta apresentada pela gestão municipal. No entanto, desde a retomada das aulas, em 22 de maio, o prefeito João Campos ainda não encaminhou o projeto para apreciação no plenário da Casa José Mariano.

Nessa quarta-feira (11), representantes do Sindicato dos Professores da Rede Municipal do Recife (Simpere) se reuniram com a Secretaria de Educação para cobrar o envio do PL e a devolução integral dos salários descontados durante os dias de greve.

Convocação

"A Secretaria de Administração informou que, ainda hoje (quarta-feira), o projeto seguirá para aprovação da Procuradoria-Geral do Município e, em seguida, será enviado à Câmara dos Vereadores. Vamos manter a pressão: se esse projeto não chegar à Câmara até sexta-feira, nosso ato na segunda-feira (16) será aqui, na Prefeitura", afirmou Anna Davi, uma das coordenadoras do Simpere, acompanhada da dirigente sindical Jaqueline Dornelas.

Ainda de acordo com o Simpere, caso o Projeto de Lei seja enviado até esta sexta-feira, professores e professoras serão convocados a comparecer à sessão legislativa para pressionar os vereadores pela aprovação.

Pontos do Acordo

Entre os principais pontos do acordo firmado entre a categoria e a gestão municipal, estão o reajuste de 3% na carreira e um abono de 3,27%, a ser pago até dezembro de 2025; o pagamento da acumulação para professores novatos a partir de janeiro de 2026; o aumento do Abono Educador para R$ 1.518,00, a partir de outubro de 2025; e a implementação, em maio de 2025, das progressões de carreira que se encontram em atraso.

O acordo também assegura a garantia da quinta semana destinada à realização da aula-atividade, o aumento do Abono Cultural de R$ 300,00 para R$ 500,00 a partir de junho de 2025, e o reajuste da Gratificação de Tempo Integral de R$ 950,00 para R$ 1.050,00, também a partir de outubro de 2025. Além disso, está prevista a continuidade das mesas setoriais de negociação, que tratam de pautas relacionadas às condições de trabalho e à estrutura das escolas.