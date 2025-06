Embarque Digital está com inscrições abertas para nova turma; veja como participar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A iniciativa promove formação técnica em nível superior por meio de cursos presenciais de graduação tecnólogo, com duração de dois anos e seis meses

O programa de fomento à formação de profissionais na área de tecnologia, Embarque Digital, está com inscrições abertas até o dia 29 de junho para a formação de uma nova turma. Serão ofertadas 250 vagas para o segundo semestre de 2025.

A principal novidade desta edição é a utilização exclusiva das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de seleção. O objetivo é assegurar maior homogeneidade entre os candidatos, além de viabilizar uma escala única de pontuação, o que simplifica os critérios e acelera a análise documental.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site educ.rec.br/embarquedigital.

O programa oferece formação técnica nos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para Internet.

Uma das disciplinas ofertadas semestralmente é a Residência Profissional Tecnológica, realizada desde o primeiro período do curso. Trata-se de uma disciplina prática, na qual os estudantes desenvolvem desafios reais do setor de tecnologia e mantêm contato permanente com empresas empregadoras.

Como participar?



Para participar, os candidatos devem:

- Ser residentes e domiciliados na cidade do Recife;

- Ter cursado os três anos do ensino médio em escola da rede pública brasileira ou supletivo na rede pública;

- Ter realizado o Enem em uma das cinco últimas edições (2024, 2023, 2022, 2021 ou 2020).

É importante destacar que 50% das vagas são destinadas a pessoas pretas ou pardas. Entre os critérios de desempate, há prioridade para mulheres e estudantes que também tenham cursado o ensino fundamental na rede pública.

Parceria



O Embarque Digital é uma parceria entre a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, e o Porto Digital. A iniciativa promove formação técnica em nível superior por meio de cursos presenciais de graduação tecnólogo, com duração de dois anos e seis meses, na área de Tecnologia da Informação, em Instituições de Ensino Superior da cidade do Recife.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC