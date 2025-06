Maratona Tech 2025 abre inscrições para escolas de todo o Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A 4ª edição da Maratona Tech 2025, promovida pela Associação Cactus em parceria com o Movimento Tech 2030, está com inscrições abertas. A iniciativa é gratuita e voltada para escolas públicas e privadas do Ensino Fundamental (Anos Finais) e do Ensino Médio de todo o país.

Segundo a organização, o objetivo da competição é engajar mais de 300 mil estudantes em atividades relacionadas à tecnologia, inovação e pensamento computacional, promovendo uma formação alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Etapas

O desafio será realizado em duas etapas principais. A primeira, em agosto, é a fase escolar, na qual professores recebem formação e materiais digitais para trabalhar com os alunos em sala de aula.

Os estudantes são estimulados a desenvolver soluções tecnológicas para problemas reais de suas comunidades.

Em setembro, ocorre a etapa final, composta por uma trilha gamificada com quizzes e conteúdos sobre pensamento computacional, além de uma prova prática avaliada por uma banca especializada.

Os destaques nacionais serão premiados com medalhas, bolsas de estudo, viagens e imersões em instituições de excelência.

“A Maratona é muito mais do que uma competição, ela é um compromisso com o futuro. Para a Cactus, investir e realizar este projeto é uma forma real de levar oportunidades para mais de 4,5 mil escolas de todo o Brasil. Em 2025, serão mais de 300 mil jovens das mais diversas realidades colocando em prática os seus projetos por meio da tecnologia, digital e social, e impactando as suas comunidades. O futuro é Tech”, destaca Jefferson Vianna, Diretor Executivo e Cofundador da Cactus.

Expectativa

Em 2024, o projeto envolveu mais de 200 mil estudantes e mais de 4 mil professores de todos os estados do Brasil. Para 2025, a expectativa é de mais de 500 alunos, 35 professores e dezenas de escolas serão reconhecidos nacionalmente. As cerimônias de premiação acontecerão entre outubro e dezembro, com destaque para a final nacional, transmitida ao vivo pelo YouTube.

A competição é realizada com patrocínio de empresas como Siemens, Google Cloud, Rocketseat, IBM, Arco Instituto, entre outras, e conta com apoio de secretarias de educação de estados e municípios parceiros.

Para a CEO da Rockseat, Isabela Castilho, "a tecnologia tem o poder de mudar o mundo, ela cria carreiras e proporciona novas possibilidades de futuro, e a Maratona Tech é uma dessas oportunidades". Já Daniela Redondo, diretora-executiva do Instituto Coca-Cola Brasil, acredita que "a iniciativa democratiza o conhecimento para escolas que não teriam fácil acesso à tecnologia. Essa parceria é importante para a construção de um futuro mais sustentável para os jovens".

Para a gerente executiva da Movtech, Mariana Lopes, "o movimento é uma grande oportunidade para que estudantes e professores possam realizar seus sonhos através da tecnologia". Segundo a professora paraense Gesinelly dos Santos, "é um privilégio ver um aluno ser premiado, além de ver todos os alunos terem experiências que eles não teriam durante o ano letivo".

As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho exclusivamente por professores ou representantes escolares no site: https://maratona.tech/#inscricao

