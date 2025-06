Recife promove IV Conferência Municipal LGBTI+ nesta sexta e sábado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A IV Conferência Municipal LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) do Recife acontece nesta sexta-feira (13) e no sábado (14), na UNINASSAU Graças, localizada na Rua Joaquim Nabuco, nº 778.

O evento é uma realização da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, junto ao Conselho Municipal LGBTI+ do Recife, e traz o tema "Fortalecendo a Política Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTI+: Estabelecendo Redes".

No primeiro dia, as atividades ocorrerão das 13h às 17h; e no segundo dia, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

O objeto da Conferência é avaliar e propor as diretrizes para políticas públicas de enfrentamento à discriminação e promoção dos direitos humanos e cidadania das pessoas com orientações sexuais e identidades de gênero diversas, e fomentar discussões para a construção do Plano Municipal dos Direitos da População LGBTI+.

Além disso, na ocasião, serão eleitos os 66 delegados e delegadas do Recife para a IV Conferência Estadual de Políticas Públicas na Promoção dos Direitos da População LGBTI+, divididos igualmente entre representantes da sociedade civil e do governo.

A conferência reunirá 130 participantes, distribuídos entre 70 delegados/as eleitos/as — sendo metade representantes da sociedade civil e metade do poder público —, 40 delegados/as natos/as, igualmente divididos entre sociedade civil e governo, além de 10 convidados/as e 10 observadores/as.

Convidados/as e observadores/as terão direito à voz durante os debates, mas não à votação.

“A Conferência é um espaço essencial para escutar a população LGBTI+ e construir políticas públicas com base no diálogo e na escuta ativa”, afirmou o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho.

Durante a conferência serão abordado quatro eixos voltados para a população LGBTI+:

Enfrentamento às violências LGBTI+ Trabalho digno e geração de renda à população LGBTI+ Interseccionalidades nos direitos Institucionalização da Política Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTI+

Programação completa

1º Dia – Sexta-feira, 13 de junho



13h – Credenciamento



14h – Mesa solene de abertura: “Fortalecendo a Política Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTI+:

Estabelecendo Redes”



15h – Palestra magna com Manoela Alves (diretora da OAB-PE)

15h30 – Leitura e aprovação do regimento

16h30 – Coffee break



17h – Encerramento das atividades do dia

2º Dia – Sábado, 14 de junho



8h – Café da manhã



9h – Abertura com ato do Ministério Público: promotora Maria José Queiroz



9h30 – Prestação de contas



10h – Discussão e aprofundamento dos eixos

12h – Almoço

13h20 – Apresentação: sistematização das propostas

15h – Eleição de delegados

16h – Coffee break

17h – Encerramento

