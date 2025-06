De Portugal aos Estados Unidos: confira quais universidades estrangeiras aceitam a nota do Enem como porta de entrada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), além de ser a principal porta de entrada para universidades públicas brasileiras, também é aceito por várias instituições de ensino superior no exterior. Entre os países que utilizam o Enem como critério no ingresso a universidades, estão: Portugal, Estados Unidos, Canadá, França e Reino Unido.

A busca por estudos no exterior vem aumentando nos últimos anos. Dados da pesquisa Selo Belta de 2023, da Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio - Belta, revelam que o mercado brasileiro de educação internacional registrou um crescimento de 18% entre 2019 e 2022, alcançando 455.480 estudantes.

Além da nota propriamente dita do Enem, algumas instituições podem solicitar o Coeficiente de Rendimento (CR) do aluno durante o ensino médio. Por isso, é importante ficar atento aos critérios específicos de cada instituição.

Portugal

O primeiro país a estabelecer uma parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) - órgão responsável pelo Enem. O acordo aconteceu em 2014 quando uma mudança na legislação portuguesa, a partir do Decreto-Lei n° 36, de 10 de março de 2014, regulamentou o estatuto do estudante internacional.

A partir dessa mudança, o Ministério da Educação de Portugal permitiu que as instituições de ensino superior definissem a forma de ingresso de alunos internacionais. A primeira delas foi a Universidade de Coimbra, em maio de 2024.

Segundo o Inep, atualmente, 23 universidade portuguesas aceitam a nota do Enem. Entretanto, outras instituições aceitam a nota do exame, mas seguindo critérios específicos, sem essa mediação do governo brasileiro.

Regras gerais

Caso estudantes brasileiros tenham interessa em ingressar em universidades de Portugal, meio da nota do Enem, os candidatos devem atender a alguns requisitos, como não ter nacionalidade de nenhum país da União Europeia e não ter morado legalmente em Portugal há mais de dois anos consecutivos.

Além disso, a nota do exame brasileiro é convertida para a escala de 0 a 200, padrão no sistema de ensino superior português. Algumas instituições atribuem pesos diferenciados às áreas do conhecimento mais relevantes para o curso escolhido, o que pode influenciar na classificação final do estudante.

Confira a lista de universidades portuguesas que aceitam o Enem como nota

Universidade de Coimbra (UC);

Universidade de Lisboa;

Universidade do Porto;

Universidade Católica Portuguesa (UCP);

Universidade de Aveiro (UAVEIRO).

Para conferir a lista completa acesse esse link.

Universidade do Porto - Divulgação Universidade de Lisboa - Divulgação Universidade de Coimbra - Divulgação

Estados Unidos

A nota do Enem também é utilizada como um dos critérios de admissão em algumas universidades dos Estados Unidos. A New York University (NYU) é uma das instituições americanas que aceitam o exame brasileiro como parte do critério de entrada. Dessa forma, os alunos estrangeiros têm a possibilidade de escolher entre testes específicos da instituição ou exames aplicados em seus países de origem —no caso do Brasil, o Enem.

Veja lista:

New York University (NYU);

Northwestern University;

Temple University;

Emory University.

Canadá

No Canadá, por exemplo, três universidades aceitam a nota do Enem, entre elas:

Universidade de Toronto;

Humber College;

Trent University.

França

A França também está nessa lista. Mas alguns requisitos são analisados: aprovação em uma instituição de ensino superior brasileira, pública ou privada (reconhecida pelo MEC), em um curso que tenha correlação com o pretendido no país europeu.

Além disso, o aluno precisa possuir proficiência na língua francesa pelo menos no nível B2 - avançado.

Institut National des Sciences Appliquées (INSA) Lyon;

École Normale Supérieure (ENS);

Université Paris-Saclay

Reino Unido

O Reino Unido também aceita a nota do Enem. Uma das instituições que contemplam a nota do Enem é a University of Hertfordshire. Localizada na cidade de Hatfield, ao norte de Londres, é considerada a uma das melhores universidades públicas do país. Segundo a instituição, cerca de 96,5% dos graduados trabalhando dentro de seis meses após a formatura.

Algumas das áreas de atuação da instituição são: animação e efeitos visuais; direito; engenharias, educação; ciências sociais e humanas.

Lista completa das univerisidades:

Universidade de Kingston;

University of Hertfordshire

Birkbeck - University of London;

Loughborough University;

Nottingham Trent University;

Universidade de Bristol;

Escócia - Universidade de Glasgow.

