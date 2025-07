CNU 2025: inscrições começam nesta quarta-feira (2)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As inscrições para a 2ª edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) começam nesta quarta-feira, 2 de julho, e seguem até o dia 20, conforme anunciado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) nesta segunda-feira (30). A taxa de inscrição será única, no valor de R$ 70.

Durante a coletiva, participaram a ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, e a presidenta da Enap (Escola Nacional de Administração Pública), Betânia Lemos.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro, das 13h às 18h, em 228 cidades de todos os estados e no Distrito Federal, para garantir acessibilidade e reduzir custos aos candidatos.

Já a prova discursiva está prevista para o dia 7 de dezembro. A primeira lista de classificados será divulgada em 30 de janeiro de 2026.

Blocos temáticos e inscrição



Como na edição anterior, os cargos serão organizados em nove blocos temáticos, agrupando áreas de atuação semelhantes. Com isso, os candidatos poderão concorrer a diversos cargos com uma única inscrição, escolhendo uma lista de preferência no momento do cadastro, com base em formação, experiência e interesse profissional.

Veja a seguir quais são eles:

Bloco 1: Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social

Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social Bloco 2: Cultura e Educação

Cultura e Educação Bloco 3: Ciências, Dados e Tecnologia

Ciências, Dados e Tecnologia Bloco 4: Engenharias e Arquitetura

Engenharias e Arquitetura Bloco 5: Administração

Administração Bloco 6: Desenvolvimento socioeconômico

Desenvolvimento socioeconômico Bloco 7: Justiça e Defesa

Justiça e Defesa Bloco 8: Intermediário – Saúde

Intermediário – Saúde Bloco 9: Intermediário – Regulação

Novidades no edital



Aumento das cotas para 30% do total das vagas, com distribuição da seguinte forma: 25% para pessoas negras; 3% para indígenas;2% para quilombolas.



Diferentemente do concurso de 2024, quando apenas a Funai reservava vagas para indígenas, agora essas cotas serão distribuídas entre todos os órgãos participantes.

Equiparação de gênero na segunda etapa: caso a proporção de mulheres classificadas para a prova discursiva seja inferior a 50%, será feito um ajuste para garantir equilíbrio de gênero. A medida não elimina candidatos homens, mas busca ampliar a equidade.

Confira o cronograma completo do CNU, de acordo com o edital

Período de inscrições: 2 a 20 de julho de 2025;

2 a 20 de julho de 2025; Pagamento da taxa de inscrição: 2 a 21 de julho de 2025;

2 a 21 de julho de 2025; Aplicação da prova objetiva: 5 de outubro de 2025;

5 de outubro de 2025; Divulgação dos aprovados para a prova discursiva: 12 de novembro de 2025;

12 de novembro de 2025; Aplicação da prova discursiva para os habilitados na objetiva: 7 de dezembro de 2025;

7 de dezembro de 2025; Divulgação dos resultados: 30 de janeiro de 2026.

