Inscrições para o programa Embarque Digital são prorrogadas até domingo (6)

Iniciativa oferece 250 vagas em cursos superiores de tecnologia com bolsas de estudo e formação prática no Porto Digital

As inscrições para o programa Embarque Digital foram prorrogadas até o próximo domingo (6). A iniciativa, voltada para estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas, oferece 250 vagas em cursos de tecnologia para o segundo semestre de 2025. As inscrições devem ser feitas pelo site: educ.rec.br/embarquedigital.

Realizado pela Secretaria de Educação do Recife em parceria com o Porto Digital, o programa oferece bolsas em dois cursos de nível superior: Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para Internet.

Além da formação acadêmica, os participantes terão uma residência profissional no Porto Digital, polo tecnológico no Centro do Recife, onde terão experiência prática e contato com o mercado de trabalho.

A novidade desta edição é que a seleção será feita exclusivamente com base nas notas do Enem — serão aceitas as edições de 2020 a 2024, o que, segundo a organização, agiliza o processo e amplia as chances de participação.

Metade das vagas será destinada a candidatos pretos ou pardos, com prioridade para mulheres e estudantes que também tenham cursado o ensino fundamental em escolas públicas.

