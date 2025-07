Férias no Grande Recife: confira programações e atividades para os pequenos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Exposição de tubarões, shows infantis, parque de diversões, pista de patinação e oficinas criativas estão entre as opções disponíveis

Com a chegada das férias escolares de julho, centros de compras e lazer da Região Metropolitana do Recife estão com uma série de programações voltadas para o público infantil e suas famílias.

As atividades incluem exposições interativas, parques temáticos, oficinas criativas, shows gratuitos e experiências que combinam diversão e aprendizado. O RioMar Recife reúne atrações para diferentes faixas etárias.

A principal atração é a exposição Sharks & Cia, que reúne mais de 20 réplicas animatrônicas de tubarões em tamanho real, instaladas na Praça de Eventos 1, no Piso L1.

Programação RioMar Recife

Exposição gratuita fala sobre tubarões

A mostra segue até 31 de julho com entrada gratuita, mediante agendamento no aplicativo do RioMar Recife.

A exposição destaca espécies como tubarão-branco, tubarão-martelo e tubarão-baleia, e busca unir lazer e educação ambiental.

O acesso pode ser feito de segunda a sábado, das 9h às 21h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. Cada CPF pode cadastrar até três pessoas por sessão.

Pista de patins disponível com orientação profissional

Outra atração é a pista Roller Dance RioMar, comandada pelo patinador Carlos Cuscuz, na área de eventos do Piso L3.

O valor do ingresso com aluguel dos equipamentos é de R$ 60 por uma hora. Clientes que apresentarem o aplicativo do centro ganham 10 minutos extras na pista. O espaço funciona todos os dias da semana, inclusive feriados.

Shows gratuitos para o público infantil

Nos dias 13 e 20 de julho, às 16h, há shows infantis gratuitos na Praça de Alimentação, no Piso L3.

As apresentações fazem parte da programação de férias e são voltadas ao público infantil.

Parque de diversões temático já está funcionando



O parque Mar de Diversões, montado na Praça de Eventos 2 (Piso L1), reúne brinquedos infláveis, labirintos, piscina de bolinhas, cama elástica e escorrega gigante.

Indicada para crianças de até 12 anos, a atração custa R$ 50 por 25 minutos. Crianças menores de cinco anos precisam estar acompanhadas por um responsável, que não paga ingresso.

Grande Recife conta com diversas opções para os pequenos

Diversos espaços da Região Metropolitana do Recife também oferecem atrações durante o mês de julho, com foco no público infantil e atividades para toda a família:

Fun Day no Clube FPS

Quando: 5 de julho, das 10h às 17h

Para quem: crianças de 2 a 13 anos

O que tem: mais de 20 atrações lúdicas, esportivas e recreativas

Ingressos: R$ 120 (inteira)

Shopping Recife e Guararapes

Exposição imersiva "Blow Up: Um Sopro de Diversão", com infláveis, chega ao Shopping Recife - ANALIA FRANCO/DIVULGAÇÃO

Pracinha Recife: oficinas criativas, brinquedos, gincanas e programação especial no Dia dos Avós (26 de julho)

Doceria do Garfield: parque temático com infláveis e cenografia colorida; ingressos a partir de R$ 60

Corrida Smurfs (Os Smurfs Run): marcada para 27 de julho, com inscrições no site Ticket Sports

Ateliê das Cores: espaço de pintura infantil aos fins de semana, na 3ª etapa do shopping

Experiência imersiva: atrações sensoriais com labirinto de espelhos, flores gigantes e infláveis; funcionamento de quarta a domingo, com ingressos vendidos pelo site Eventim

Já o Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, oferece as seguintes atrações:

Park dos Infláveis, com mais de 20 brinquedos temáticos e piscina de bolinhas, no G3 do Edifício Garagem, com entrada a R$ 40 até 31 de agosto.

A Pista de Patinação no Gelo Iceland funciona na Praça de Eventos até 17 de agosto, com ingressos a partir de R$ 40.

O shopping também conta com o Game Station revitalizado e programação de cinema da rede Cinépolis.

