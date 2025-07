Novo centro cultural em Boa Viagem, no Recife, é inaugurado; conheça detalhes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo (Instituto MHM) já está em funcionamento em Boa Viagem, localizado na Avenida Domingos Ferreira, esquina com a Rua Tenente João Cícero, 258, na zona sul do Recife.

A inauguração ocorreu no último domingo (29), com a idealizadora Aparecida Hacker de Melo recebendo a fotógrafa baiana Thereza Eugênia, responsável pela exposição "Encontros". O espaço é uma homenagem ao empresário e ex-CEO do Grupo Veneza, falecido em 2020, aos 34 anos.

Leia Também Centro cultural no Recife estreia com instalação inédita de John Lennon feita pelo MIS São Paulo

Diversas autoridades e empresários de Pernambuco e de outros estados também marcaram presença, como a presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Trajano.

Entre os convidados estavam o secretário da Casa Civil de Pernambuco, Túlio Vilaça; o secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife, Carlos Andrade Lima; a secretária de Cultura do Recife, Cacau de Paula; o senador Fernando Dueire; o prefeito de Rio Formoso, Berg Hacker; o prefeito de Barreiros, Carlos Avelar; e a prefeita de Catende, Gracina Maria Ramos da Silva.

Imagem da inauguração do Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo, em Boa Viagem, no Recife - FHOXMIDIA/DIVULGAÇÃO

Além disso, participaram os deputados federais Franz Hacker e Mendonça Filho, assim como o deputado estadual Francismar Pontes.

Cultura em diversas linguagens

O centro cultural conta com salas para exposições temporárias, incluindo um andar com curadoria fixa do Museu da Imagem e do Som (MIS). A estrutura também abriga café, teatro/auditório com capacidade para 100 pessoas, restaurante panorâmico e um rooftop.

No térreo, está instalado um memorial dedicado a Marcos Hacker, acompanhado de um dispositivo digital que permite ao público conferir fotos do empresário desde a infância até a idade adulta.

Imagem da inauguração do Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo, em Boa Viagem, no Recife - FHOXMIDIA/DIVULGAÇÃO Imagem da inauguração do Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo, em Boa Viagem, no Recife - FHOXMIDIA/DIVULGAÇÃO Imagem da inauguração do Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo, em Boa Viagem, no Recife - FHOXMIDIA/DIVULGAÇÃO

No primeiro andar, os visitantes puderam apreciar a exposição fotográfica "Encontros", de Thereza Eugênia, que retrata personalidades como Chico Buarque, Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Maria Bethânia e Gal Costa, entre outros. Também foi exibida a instalação audiovisual "John Lennon, 85 anos", especialmente desenvolvida pelo MIS de São Paulo para o Instituto.

No segundo andar, encontra-se a exposição permanente com 34 máquinas musicais raras do século XIX, incluindo fonógrafos, gramofones e caixas de música provenientes de várias partes do mundo.

No terceiro andar, o teatro/auditório para 100 pessoas recebeu a apresentação do coral infantil do projeto Ressignificar, promovido pelo Instituto MHM, que encantou os convidados.

Compromisso social

Imagem da inauguração do Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo, em Boa Viagem, no Recife - FHOXMIDIA/DIVULGAÇÃO

"No dia do aniversário do meu filho nasce também o Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo. É uma casa de portas abertas, um lugar onde o saber encontra propósito. Ele foi criado também como uma fonte de captação de recursos para o programa Ressignificar em mais escolas pernambucanas", afirmou Aparecida Hacker de Melo, fundadora do Instituto e idealizadora do projeto.

Segundo Aparecida, parte da receita de todas as atividades do centro cultural será destinada ao programa Ressignificar, uma metodologia própria voltada ao fortalecimento da educação pública nos municípios de Rio Formoso, Gameleira e Barreiros. O programa atua por meio da música, cultura e cuidado com o meio ambiente, beneficiando mais de 4 mil estudantes e envolvendo cerca de 260 professores e gestores escolares.

Funcionamento e valores

O Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h; aos sábados, das 10h às 20h; e aos domingos, das 10h às 18h.

Os ingressos custarão R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) para pernambucanos; R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) para visitantes de outros estados; e a entrada será gratuita para alunos de escolas públicas às terças-feiras.