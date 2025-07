Férias na Oficina Francisco Brennand têm oficinas de arte, música e visita sensorial gratuita; veja datas e como se inscrever

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Oficina Francisco Brennand, no Recife, preparou uma programação especial para o mês de julho, voltada ao público infantil, juvenil e também a pessoas cegas ou com baixa visão.

O espaço, que reúne mais de 2.300 obras do artista pernambucano, vai oferecer oficinas criativas, visitas mediadas e uma experiência sensorial gratuita.

Oficinas de arte para crianças e adolescentes

Imagem da Oficina Francisco Brennand, no Recife - MARINA DOMAR/DIVULGAÇÃO

Crianças e adolescentes a partir dos 10 anos poderão participar de oficinas conduzidas por artistas convidados. As atividades acontecem das 14h às 16h30 nos seguintes dias:

05 e 06 de julho: Modelagem Manual em Argila, com Fernando Portela. Os participantes vão experimentar o barro como linguagem artística.

19 e 20 de julho: Geotinta para as Artes Urbanas, com Ianah, explorando tintas feitas com elementos naturais como pedras, areias e argilas coloridas.

Cada oficina custa R$ 60 e dá direito à participação de uma criança, entrada de um acompanhante e acesso às exposições do museu-ateliê.

Onde se inscrever?

As inscrições estão disponíveis no site oficial ou pelo link na bio do Instagram da Oficina (@oficinafranciscobrennand).

O museu também oferece vagas gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social inscritas no CadÚnico. Para solicitar gratuidade, é necessário enviar o comprovante para o e-mail agendamento@oficinafranciscobrennand.org.br.

Visita sensorial gratuita para pessoas cegas ou com baixa visão

Imagem da Oficina Francisco Brennand, no Recife - MARINA DOMAR/DIVULGAÇÃO

No dia 12 de julho, das 14h às 16h, acontece o projeto "Pandeirada – Sentindo a Música", voltado especialmente para pessoas cegas ou com baixa visão.

Conduzido por Isaac Souza, o encontro utiliza o pandeiro como ponto de partida para uma vivência sensorial guiada pelos sentidos do tato e da audição, com ritmos da cultura popular, como o coco de roda.

A participação é gratuita e também aberta ao público em geral. As inscrições podem ser feitas pelo link na bio do Instagram da Oficina.

Visitas mediadas para grupos escolares e não escolares

A Oficina Francisco Brennand mantém, durante todo o ano, um programa de visitas mediadas para grupos a partir de 15 pessoas.