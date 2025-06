Horóscopo 28.06: evite misturar amizade e dinheiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Áries

Comece o fim de semana brilhando! Com sorte extra, apostas podem favorecer e a habilidade social se destaca. À noite, atenção às finanças. Surpresas na conquista amorosa esperam por você! Aja com menos ciúme e a convivência amorosa será ainda melhor.

Cor: GOIABA Palpite: 21, 57, 10



Touro

Hoje, Touro, seu lado prático brilha, principalmente em tarefas isoladas ou home office. As chances de melhoria no rendimento e lucro extra são altas! À noite, atente-se a possíveis desentendimentos em casa. Um programa caseiro pode ser ótimo para amenizar ciúmes.

Cor: VERMELHO Palpite: 48, 39, 12



Gêmeos

Você arrasa na comunicação hoje, mas cuidado com fofocas ou mal-entendidos à noite! Use suas habilidades para se aproximar do crush e manter o diálogo fluindo no amor. Porém, evite assuntos delicados na noite.

Cor: AZUL-ROYAL Palpite: 25, 16, 20



Câncer

Hoje, aproveite as boas energias financeiras trabalhando duro - uma promoção pode estar à vista! Investir na imagem profissional trará benefícios. No entanto, evite misturar amizade e dinheiro à noite. Em relação ao amor, seja paciente e confiante.

Cor: CINZA Palpite: 08, 26, 15



Leão

Suas habilidades de liderança e criatividade brilharão nas tarefas matinais. Estudos e aprendizado são favorecidos. Evite conflitos à noite e procure ser mais tolerante. Contatos matinais podem animar sua vida amorosa, traga mais humor e menos críticas.

Cor: ROSA Palpite: 24, 51, 32



Virgem

Prepare-se para importantes mudanças profissionais, mas lembre-se de lutar discretamente pelo seu reconhecimento. O clima misterioso e sensual promete agitar seu amor. Confie no seu sexto sentido para tomar decisões importantes e encontre tempo para relaxar.

Cor: PRATA Palpite: 56, 11, 54



Libra

Comece o fim de semana a arriscar mais na busca dos seus sonhos e aproxime-se das pessoas importantes para você. Se prepare para novas paixões ou conexões reforçadas com seu parceiro. No entanto, tenha cuidado, pois algumas amizades podem enfrentar desafios à noite. Boas vibes à todos!

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 29, 47, 36



Escorpião

Sábado é dia de ir em busca do sucesso com trabalho duro! Mudanças positivas estão à vista, mas lembre-se de cuidar do seu corpo e aparência. À noite, evite conflitos com pessoas queridas. Na paquera, controle suas expectativas. Coragem é a palavra do dia!

Cor: AMARELO Palpite: 46, 28, 03



Sagitário

Comece o sábado com ótimas energias e explore novos horizontes, seja em um passeio ou em seu trabalho. Oportunidades podem pintar com pessoas distantes, então se jogue! À noite, cuide mais da saúde e aguarde novidades no amor. Seu alto-astral vai brilhar!

Cor: AMARELO Palpite: 27, 46, 16



Capricórnio

Hoje é um grande dia para realizar mudanças em casa, graças às energias de Mercúrio e Netuno. Mantenha o foco para evitar tensões à noite. Pode haver tropeços na paquera, mas um amor antigo pode reaparecer. Fique atento!

Cor: VIOLETA Palpite: 45, 30, 54



Aquário

Inicie o dia espalhando harmonia e fortalecendo relacionamentos. Embora possa haver uma mudança de clima à noite, mantenha a paz na família. Para relações recentes, mostre seu charme. No amor, demonstre carinho e controle o ciúme!

Cor: PRETO Palpite: 45, 09, 47



Peixes

Sábado é dia de prosperidade no trabalho e finanças, graças a Mercúrio e Netuno! Concentre-se em tarefas rotineiras para ter sucesso. Cuidado com distrações à noite e foque na saúde. A vida amorosa pode estar calma, mas não desanime. Persista no amor!

Cor: BRANCO Palpite: 29, 56, 18