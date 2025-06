Após 65 dias, programação junina em Caruaru é encerrada com grande público

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Festa contou com 17 polos de animação e recebeu milhares de turistas na cidade do Agreste pernambucano. Despedida ocorreu no sábado (28)

Após 65 dias de programação, o São João de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, chegou ao fim no sábado (28) com saldo positivo - segundo a gestão municipal. Ao todo, 17 polos de animação, incluindo o tradicional Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, atraíram milhares de turistas.

A despedida contou com shows dos projetos "Sanfona para Elas" e Forró Gigante, além dos cantores Jorge de Altinho, Xand Avião, Enzo e Bruno e Marrone.

"Estamos muito felizes em saber que entregamos o melhor São João da história, com a volta da drilha, o impulsionamento da economia e muita alegria. É uma cidade que abriga todos, que tem do jazz ao forró e que representa, realmente, o São João de verdade", afirmou, em nota, o presidente da Fundação de Cultura do município, Hérlon Cavalcanti.

No último dia de festa, Jorge de Altinho apresentou com sucessos que já são marcas registradas nas comemorações juninas pelo Brasil. Antes de subir ao palco, o cantor celebrou sua conexão com Caruaru. "Aqui foi onde eu comecei a minha carreira. Então, voltar aqui é sempre bom, é maravilhoso. Aqui é minha verdadeira capital", afirmou.

Em seguida, Xand Avião voltou a Caruaru com o projeto "O Forró é Pop"', que celebra a história do forró com sucessos seus e de outros artistas. Nos bastidores, o cantor exaltou a importância da cidade e destacou que foi essa energia que o fez escolher o palco do Pátio de Eventos para a gravação do clipe de "Melzinho", ao lado da cantora Talita Mel.

O último show da noite foi de Bruno e Marrone. A dupla chegou trazendo emoção e romantismo com repertório que embalou o público em coro, com participação de Enzo Rabelo.