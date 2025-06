São João do Recife 2025: Lumiar é a grande vencedora do concurso de quadrilhas com espetáculo sobre o cordel

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A quadrilha junina Lumiar, do bairro do Pina, conquistou o primeiro lugar na 39ª edição do Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas do Recife, promovido pela Prefeitura do Recife. O resultado foi divulgado na madrugada desta segunda-feira (23), após a segunda noite de apresentações das finalistas no Pavilhão do Sítio Trindade.

Com o tema "O Casório do Curió", a Lumiar homenageou a literatura de cordel e o imaginário popular do Nordeste. O grupo, que havia sido vice-campeão em 2023, celebrou agora seu oitavo título no festival.

Quadrilha Lumiar, primeiro lugar do 39? Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas do Recife - VANESSA ALCÂNTARA/PCR

"É uma felicidade muito grande sagrar nossa quadrilha campeã pela oitava vez neste festival. Chegar ao lugar mais alto deste pódio celebrando o cordel é ainda mais emocionante", declarou, muito comovido, Fábio Andrade, marcador e presidente da quadrilha.

Completam o pódio as quadrilhas Origem Nordestina (Morro da Conceição), Zabumba (Camaragibe), Dona Matuta (San Martin) e Raio de Sol (Campo Grande), classificadas, respectivamente, em segundo, terceiro, quarto e quinto lugares.

Desigualdade social em foco

Quadrilha Junina Dona Matuta foi quarto lugar do 39? Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas do Recife - VANESSA ALCÂNTARA/PCR

A quadrilha Dona Matuta levou ao arraial o enredo "Gente é Pra Brilhar, Não Pra Morrer de Fome”, evocando figuras como Carolina Maria de Jesus, Dom Helder Câmara, Josué de Castro e Betinho. A proposta foi desenvolvida por George Araújo, 42 anos, um dos fundadores do grupo.

"A gente sempre procura algo que seja diferente, não só do que já foi produzido por outras quadrilhas, mas também por nós mesmos, mantendo nossa essência", afirma George.

Premiação

Os cinco primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro nos valores de R$ 19,5 mil (1º lugar), R$ 13,5 mil (2º), R$ 10,5 mil (3º), R$ 9 mil (4º) e R$ 7,5 mil (5º). Houve ainda premiações específicas de R$ 750 nas seguintes categorias:

Casamento: Origem Nordestina

Coreografia: Raio de Sol

Marcador: Fábio Santana (Zé Matuto)

Trilha Sonora: Dona Matuta

Figurino: Portal do Sertão

Desenvolvimento de Tema: Dona Matuta

Concurso infantojuvenil

Também no Sítio Trindade, 17 quadrilhas participam do Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis. Cada grupo terá até 25 minutos para se apresentar. As apresentações seguem até esta terça-feira (24), quando serão anunciados os vencedores.

Os três primeiros colocados receberão R$ 10 mil, R$ 7 mil e R$ 5 mil, respectivamente. Estão previstas ainda premiações de R$ 750 para destaques individuais nos quesitos casamento, figurino, trilha sonora, marcador, coreografia e desenvolvimento de tema.