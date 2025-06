Horóscopo 23.06: Confiança em primeiro lugar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Áries

A Lua está em Gêmeos hoje, permitindo que sua habilidade de comunicação brilhe. Cautela com mal-entendidos pela manhã - faça suas ideias claras. O clima melhora à medida que o dia avança, e a conquista está no ar! O clima romântico é descontraído, mas evitar assuntos delicados é a melhor opção.

Cor: BRANCO Palpite: 32, 23, 60



Touro

Segunda-feira focada no trabalho e nas finanças para você! Execute suas tarefas com responsabilidade e poderá vir grana extra. Porém, cuidado com investimentos arriscados e com as comunicações. No amor, as coisas podem estar um pouco paradas. Mantenha o equilíbrio.

Cor: AMARELO Palpite: 51, 33, 05



Gêmeos

Você inicia a semana com ânimo extra para perseguir seus interesses. Evite conflitos em casa e cuide do seu dinheiro com responsabilidade. As coisas vão se acertar gradualmente. À noite, o romance e a paquera serão seus aliados.

Cor: PRETO Palpite: 26, 44, 42



Câncer

Cuidado com o pique nesta segunda, pense duas vezes antes de falar para evitar atritos profissionais. Tarefas solitárias fluem melhor hoje. Solteiros, adiem conquistas amorosas, o clima não está totalmente favorável.

Cor: MAGENTA Palpite: 27, 16, 10



Leão

Você inicia a semana com confiança para alcançar seus sonhos! Apesar de possíveis atritos financeiros, tudo melhora ao longo do dia. Atenção à viagem ou estudos. Sua vida amorosa está agitada e os amigos podem dar um impulso na paquera à noite.

Cor: VERMELHO Palpite: 52, 16, 54



Virgem

Você inicia a semana com ambição graças à Lua em Gêmeos! Apesar de pequenas divergências no início, pegar leve nas críticas pode harmonizar os relacionamentos. A energia abundante permitirá que você mantenha tudo em ordem no trabalho. Amizades e romance podem ter uma vibração mais séria, mas lembre-se, isso não precisa ser negativo!

Cor: VIOLETA Palpite: 57, 39, 27



Libra

Segunda-feira com a Lua em Gêmeos traz um astral leve, perfeito para cuidar dos seus interesses. Manter o foco nas tarefas pode ser desafiador, mas dê um gás extra a encare o trabalho revitalizado! Use seu bom humor para se destacar na paquera. Pode haver desentendimentos amorosos, mas logo tudo se acerta. Siga com leveza e sorriso!

Cor: AZUL Palpite: 21, 03, 57



Escorpião

Inicie a semana preparado para agitação com a Lua em Gêmeos. As amizades podem ficar tensas, mas fique tranquilo pois tudo voltará ao normal. Evite distrações e procure focar nas tarefas. Deixe seu lado sensível brilhar na paquera, as surpresas virão! No romance, prepare-se para momentos íntimos cheios de paixão.

Cor: LILÁS Palpite: 40, 05, 59



Sagitário

Segunda-feira alerta, Sagitário! Comece o dia evitando atritos e acompanhando a concorrência. Mesmo com o risco de tensões na relação logo cedo, uma boa conversa conserta tudo. Mantenha a calma, pois a noite promete um ficante se tornando algo mais sério. A beleza está nos detalhes da jornada!

Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpite: 49, 58, 22



Capricórnio

Segunda-feira movimentada no trabalho! Mantenha o foco e o esforço vai virar grana na conta. Cuidado com ciúmes no amor, pode criar perrengues. A conquista vai rolar, mas num ritmo mais lento. Bom trabalho!

Cor: AMARELO Palpite: 39, 48, 03



Aquário

Hoje, seu brilho irradia, Aquário! Apesar da chance de um desentendimento matinal, respire e relaxe - a harmonia irá se reestabelecer. No trabalho, solte sua criatividade, mas cuidado com os prazos. Mantenha-se concentrado e mostre seu charme. Seu dia será um sucesso!

Cor: ROXO Palpite: 09, 45, 54



Peixes

Inicie a semana com determinação para lidar com tarefas familiares, mesmo que sejam um pouco entediantes. Evite confusões e ciúmes excessivos que possam perturbar seu romance. Lembre-se, tudo se ajeita com o tempo e a amor sempre triunfa!

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 35, 44, 08