Horóscopo 22.06: Sintonia e companheirismo aguardam você

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Áries

Domingo de energias positivas para solucionar pendências e curar o lar. Prepare-se para boas notícias envolvendo dinheiro à tarde! Apesar de eventuais atritos familiares, a chave é manter o equilíbrio para a paz nas finanças e no amor.

Cor: AMARELO Palpite: 19, 21, 01



Touro

Domingo repleto de boas energias para diversão e harmonia. A sorte está ao seu favor, aproveite! Fique atento a possíveis mal-entendidos à tarde. Prepare-se para momentos incríveis em seu romance ou na conquista.

Cor: PRATA Palpite: 45, 20, 36



Gêmeos

Prepare-se para um domingo de relaxamento e boas surpresas financeiras! Mas, tenha cautela à tarde para evitar prejuízos. Programe um encontro caseiro para curtir algum tempo tranquilo. Fique alerta para um contatinho misterioso se estiver só.

Cor: CINZA Palpite: 02, 11, 09



Câncer

Domingo repleto de energia positiva, Câncer! Saia da rotina, aprecie a companhia de amigos e deixe o estresse para trás. Modere nas cobranças à tarde. Buscando amor novo? Converse com amigos e invista num bom papo. Sintonia e companheirismo aguardam você e seu amor!

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 47, 45, 38



Leão

Domingo pede relaxamento e talvez um tempo para pensar em maneiras de prosperar. Fique à vontade para desfrutar da tranquilidade de casa. Se houver planos de viagem, tenha cautela com imprevistos. Com o seu par romântico, converse sobre o futuro e finanças, um bom planejamento é chave.

Cor: LILÁS Palpite: 14, 08, 41



Virgem

Saia para respirar ar fresco e dê um up no seu humor! Planos de viagem? Vá em frente que as energias estão a seu favor. Porém, mantenha a calma em amizades tensas. Seu charme e descontração conquistam corações e favorecem novos encontros.

Cor: PRETO Palpite: 31, 51, 14



Libra

Domingo é dia de mudança e reflexão! Reveja decisões passadas e corrija o que for necessário. Encerrar o que não vai bem pode ser a melhor opção. Atente-se em ser gentil para evitar transtornos. Para a vida amorosa, apesar dos desafios, a paixão trará reconciliação.

Cor: CEREJA Palpite: 52, 34, 19



Escorpião

Neste domingo, seus relacionamentos estão abençoados, seja com família, amigos ou amores. As estrelas indicam fácil entendimento com quem é especial para você. Solteiros, fiquem atentos: hoje pode surgir um romance! Casais, aproveitem as boas energias. Só cuide da saúde ao final do dia. Vamos juntos!

Cor: BEGE Palpite: 59, 53, 50



Sagitário

Mesmo sendo dia de folga, pode ser necessário lidar com algumas tarefas, mas isso ajudará a começar semana com o pé direito. Cuide do seu corpo e considere abandonar um mau hábito. Atenção para possíveis tensões no romance. Paciência é chave se você estiver de olho em alguém.

Cor: AMARELO Palpite: 16, 19, 27



Capricórnio

Esse domingão promete, Capricórnio! Passeios e programas de última hora trarão alegria e diversão. Seu charme encantará a todos, mas cuidado com os ciúmes cedo para evitar discórdias. Bom humor e descontração serão seus aliados nas conquistas. Seu sucesso será irresistível hoje!

Cor: ROXO Palpite: 12, 45, 09



Aquário

Domingo é dia de focar em casa e família, resolvendo pendências e curtindo momentos especiais. Cuide da saúde à tarde e atenção ao corpo! A vida amorosa pode ficar em segundo plano, mas com jogo de cintura, a rotina será positiva!

Cor: ROSA Palpite: 54, 27, 56



Peixes

Domingo animado a vista! O universo favorece conexões e passeios. Retome o contato com pessoas importantes e surpreenda-se com possíveis novos amores. Desfrute de momentos a dois, mas controle o ciúme. Deixe a energia fluir!

Cor: AMARELO-OURO Palpite: 30, 28, 39