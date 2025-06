São João de Jaboatão: confira programação deste domingo (22) com Matheus e Kauan e mais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Agenda de domingo traz shows no Polo Jaboatão e apresentações culturais no Polo Marcos Freire, com atrações culturais do período junino

O São João de Jaboatão segue neste domingo (22), com uma programação que inclui shows e apresentações culturais em diferentes polos do município.

A agenda deste domingo contempla o Polo Jaboatão, localizado no Antigo Senai, e o Polo Marcos Freire, na Quadra Poliesportiva do bairro.

Confira a programação completa do São João em Jaboatão deste domingo

Polo Jaboatão — Antigo Senai

A partir das 19h, o público poderá conferir os seguintes shows:

Forró de Balançar

Wallace Sales

Thuane

Matheus e Kauan

Polo Marcos Freire — Quadra Poliesportiva

Também a partir das 19h, o Polo Marcos Freire recebe:

Apresentação Boi Sorriso

Rabo de Saia

Rafa Pesadão

Outros polos e datas

Além da agenda deste domingo, o São João de Jaboatão segue com atrações nos dias 23, 24, 28 e 29 de junho, em polos como:

Polo Cavaleiro — Praça Murilo Braga

Polo Curado 2 — Avenida Dolores Duran

Polo Parque da Cidade — Prazeres

Cada polo reúne shows de forró, apresentações de quadrilhas juninas e grupos culturais, com a presença de artistas locais e regionais.

SJJC está transmitindo principal festa de São João de Pernambuco

Mais de 2 milhões de pessoas já acompanharam as transmissões do São João de Caruaru pelas redes sociais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).

As transmissões seguem nos próximos dias. A TV Jornal exibe ao vivo os shows do Pátio do Forró na TV aberta e nos canais do YouTube da TV Jornal e da TV Jornal Interior.

O portal JCPE (jc.com.br) também disponibiliza, na tela principal, todas as transmissões juninas ao vivo — tanto de canais abertos quanto de conteúdos exclusivos das plataformas digitais.

Além dos shows, o portal reúne notícias sobre a programação em diversas cidades, críticas, entrevistas com artistas e informações de serviço para o público.

