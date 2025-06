Procissão dos Santos Juninos enaltece as tradições do São João do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Como parte dos festejos juninos do Recife, a procissão dos Santos Juninos foi realizada na noite desta quarta-feira (18), com um belo desfile de cores, tradições e devoções. Antes de iniciar o cortejo, cerca de 20 grupos culturais se concentraram no Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte da capital, onde foi realizada a sagração das bandeiras dedicadas aos padroeiros do balancê, feita pelos redentoristas do Santuário.

Em seguida, as diversas agremiações com suas bandeiras saíram em caminhada Morro abaixo, executando hinos sacros e juninos. A Bandinha Junina Mendes e sua Orquestra e as orquestras Som Brasil, 19 de Fevereiro e Frevo Mix animaram a procissão que seguiu pela Avenida Norte, passando pelo centro do bairro de Casa Amarela até chegar ao Sítio Trindade.

"Hoje é um dia muito especial pra gente, pois é dia de celebrar a procissão dos Santos Juninos. Somos uma das poucas cidades do Brasil que faz isso, de iniciar o São João celebrando os três santos (Santo Antônio, São João e São Pedro). Isso é de grande importância para mostrar as novas gerações as verdadeiras tradições da festa junina", destacou Milu Megale, secretária da Cultura da Prefeitura do Recife, em entrevista a reportagem da TV Jornal.

Na chegada ao Sítio da Trindade, religiosos, brincantes e bandeiras foram recebidos pelo Acorda Povo do Bacnaré, patrimônio vivo do Recife. "O andor com os santos juninos permanece aqui no Sítio até o próximo dia 29, que é quando a gente encerra o ciclo junino no Recife. Toda essa festa é a celebração do São João raiz, que é um comprometimento da nossa gestão, de apresentar as verdadeiras tradições da nossa cultura e manter viva a chama do São João tradicional", enfatizou Milu Megale.

Quem estava presente no Sítio da Trindade aprovou os festejos da procissão dos Santos Juninos. "É o terceiro ano consecutivo que venho e estou adorando... As bandas sempre no mesmo pique, com a mesma energia contagiante. Tudo lindo: as luzes, as quadrilhas, as bandeiras... tudo com os enfeites característicos do nosso São João", destacou o aposentado Carlos Souza.

O tradicional cortejo, realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, foi acompanhado pelo projeto Ciclofrevo Junino, que reuniu passistas e brincantes da dança, circulando em bicicletas e espalhando forró pelo trajeto.