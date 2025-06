RioMar Recife traz réplicas animatrônicas de tubarão para temporada de férias; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Evento terá início no dia 29 de junho e inscrições gratuitas já podem ser feitas no App do RioMar Recife

Como parte da programação da Temporada de Férias, o RioMar Recife recebe uma exposição que envolve diversão, conscientização e interação para toda a família.

A partir do dia 29 de junho, a mostra Sharks & Cia ocupa a Praça de Eventos 1, no Piso L1, em um evento dedicado aos tubarões. A exposição, que conta com mais de 20 réplicas animatrônicas, fica em cartaz até o dia 31 de julho com acesso gratuito, mediante inscrição no App do RioMar Recife, liberada a partir dessa terça-feira (17).

A exposição apresenta mais de 20 espécies dos animais marítimos, animatrônicos (com movimentos e sons) e em tamanhos reais, incluindo ícones dos oceanos como o tubarão-branco, o tubarão-martelo, o tubarão-seda, o tubarão-baleia, tubarão-mako, tubarão-tigre e o tubarão-da-groenlândia.

Mais sobre a exposição

Além das réplicas, a exposição conta com réplicas interativas de tubarões com movimento, incluindo informações detalhadas, painéis interativos e curiosidades sobre as espécies. O evento conta ainda com uma coleção de mandíbulas de tubarões, cenários instagramáveis e atrações interativas destinadas a educar e entreter visitantes de todas as idades.

Para a temporada de férias do RioMar Recife, a exposição traz duas interações exclusivas. Haverá uma espécie de submarino com pontos de realidade virtual para levar os visitantes à sensação de um mergulho ao fundo do mar. E também haverá um jogo para as crianças que somam pontos ao recolher o lixo do mar, com caráter de educação ambiental da preservação dos oceanos.

A exposição Sharks & Cia vai funcionar de segunda-feira a sábado das 9h às 21h e nos domingos e feriados das 12h às 20h, com acesso gratuito. Os clientes do RioMar Recife ainda poderão encontrar réplicas de espécies de tubarões nos corredores de todos os pisos do mall. A exposição é uma realização do RioMar Recife, com curadoria da King Eventos, e conta com patrocínio do Colégio Damas e da Mood, uma empresa Moura Dubeux.

Como participar?

Para ter acesso à exposição, o cliente deve baixar gratuitamente o aplicativo do RioMar Recife, disponível para Android e iOS, ir na sessão “eventos”, clicar no link “Sharks & Cia”, preencher os dados, selecionar o dia e resgatar o QR Code.

No dia agendado, o participante deve apresentar o ingresso digital ao acessar a entrada do evento. Poderão ser cadastradas três pessoas por cada CPF.

Serviço:

Exposição "Sharks & Cia";

Local: Praça de Eventos 1, no Piso L1 do RioMar Recife;

Data de início: 29 de junho de 2025;

Data de término: 31 de julho de 2025;

Horário: segunda-feira a sábado, das 9h às 21h; domingos e feriados, das 12h às 20h.;

Entrada: Gratuita, mediante inscrição no App do RioMar Recife.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />