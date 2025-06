Filme pernambucano "O Último Azul" acumula novos prêmios e vai abrir o Festival de Gramado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Longa de Gabriel Mascaro com Denise Weinberg e Rodrigo Santoro recebeu prêmios do Festival de Guadalajara, no México, e já tem data de estreia

Premiado com o Urso de Prata, no Festival de Berlim, o filme "O Último Azul", de Gabriel Mascaro ("Boi Neon" e "Divino Amor") foi anunciado como o longa-metragem de abertura da 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado, que vai ocorrer de 13 a 23 de agosto de 2025, no Palácio dos Festivais, em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Protagonizado por Denise Weinberg, com Rodrigo Santoro, Adanilo e a atriz cubana Miriam Socarrás no elenco, o longa terá na Serra Gaúcha a première do filme no Brasil. Já a estreia comercial, nas salas de cinemas, está marcada para 28 de agosto deste ano, com distribuição da Vitrine Filmes.

'Idosa em busca de seu sonho', diz diretor

Imagem de 'O Último Azul, filme de Gabriel Mascaro com Denise Weinberg - GUILLERMO GARZA/DESVIA

A trama é situada na Amazônia, em um Brasil quase distópico, onde o governo transfere idosos para uma colônia habitacional em que vão "desfrutar" seus últimos anos de vida. Antes de seu exílio compulsório, Tereza (Denise), uma mulher de 77 anos, embarca em uma jornada para realizar seu último desejo.

"Quando fazemos filme brasileiro, o que mais queremos é mostrá-lo para o Brasil. E finalmente, depois de uma linda trajetória em festivais, a gente vai poder estrear no Brasil no Festival de Gramado, e logo em seguida entrar em cartaz", declara Gabriel Mascaro, que neste mês recebeu a medalha da Ordem do Mérito Guararapes, maior honraria do Estado de Pernambuco.

"Tem sido muito bonito ver um personagem que, de maneira muito universal, fala tanto sobre várias culturas – uma personagem idosa em busca do seu sonho, encontrando o seu desejo. É muito lindo ver um longa filmado na Amazônia, no Brasil, encontrar ressonância com tantas culturas diferentes."

Prêmios e exibições

Na última semana, o longa recebeu dois prêmios no Festival de Guadalajara, no México: Melhor Filme Ibero-Americano de Ficção e o Prêmio Maguey de Melhor Interpretação para Denise Weinberg.

"O Último Azul" também esteve entre os dez seletos filmes que participaram do Sydney Film Festival, na Austrália, ao lado de outro longa brasileiro, "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho. O diretor Gabriel Mascaro esteve no Festival australiano acompanhando a exibição do filme.

Esta semana, o longa participa do Shanghai International Film Festival, também com a presença do diretor.

"O Último Azul" continua participando de diversos festivais de cinema ao redor do mundo. O longa já passou pelo Festival de Cartagena de Las Índias, na Colômbia; Festival de Buenos Aires (BAFICI), na Argentina; Festival de Cinema de Istambul (IKSV), na Turquia; e IndieLisboa, em Portugal, e está selecionado para mais de 10 festivais pelo mundo até o meio do ano (Argentina, Austrália, China, Colômbia, República Tcheca, Islândia, México, Polônia, Portugal, Taiwan, Turquia, Reino Unido e Uruguai).

