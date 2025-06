Planet Hemp anuncia turnê de despedida com show em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Banda se apresenta no dia 20 de setembro no Classic Hall, em Olinda; Venda de ingressos inicia nesta quarta (18) no site Eventim

Após três décadas de história na música e no ativismo, a banda Planet Hemp inicia sua turnê de despedida dos palcos. Em Pernambuco, o último show já tem data marcada: 20 de setembro, no Classic Hall, em Olinda.

Os ingressos para a apresentação começam a ser vendidos nesta terça-feira (18), pelo site Eventim.

A turnê de despedida terá seu show de abertura em Salvador, no dia 13 de setembro, e segue pelas seguintes cidades:

Recife – 20/09

Curitiba – 03/10

Porto Alegre – 04/10

Florianópolis – 12/10

Goiânia – 17/10

Brasília – 18/10

Belo Horizonte – 31/10

Rio de Janeiro – 08/11

São Paulo – 15/11

Recentemente. durante coletiva de imprensa, o vocalista da banda, Marcelo D2 definiu o momento como “o encerramento de um ciclo”: “A gente acabou virando o movimento, a gente não só fez parte como fez um movimento acontecer (...). É o momento de plena consciência, de parar a banda. A gente já fez o que tinha que fazer.”

Formada em 1993, no bairro do Catete, no Rio de Janeiro, a Planet Hemp ficou conhecida por letras provocativas e engajadas, abordando temas como legalização da cannabis, política, racismo e preconceito. A banda rapidamente conquistou uma base fiel de fãs e influenciou gerações.

Em 2001, o grupo se separou por divergências internas, mas retornou em 2022 com o álbum “Jardineiros”, retomando o discurso social e a defesa da descriminalização da maconha.

Em 2024, a banda celebrou seus 30 anos de carreira com o espetáculo “Baseado em Fatos Reais: 30 Anos de Fumaça”, e fez uma apresentação histórica no Rock in Rio, marcando presença no festival onde havia ficado ausente em 2001 — ano seguinte ao lançamento do clássico “A Invasão do Sagaz Homem Fumaça”.



