São João do Recife 2025: veja a programação do sábado (21), com Nando Cordel e mais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Programação reúne nomes como Novinho da Paraíba, Luciano Magno e Caetana em palcos do Sítio da Trindade e da Avenida Rio Branco

O São João do Recife segue com força neste sábado (21), levando música, tradição e forró para diferentes pontos da cidade. No Sítio da Trindade, um dos principais polos juninos da capital.

A programação começa às 18h com apresentações no Palco Principal e na Sala de Reboco, reunindo nomes como Nando Cordel, Novinho da Paraíba, Sevy Nascimento e Savinho do Acordeon.

Leia Também São João do Recife 2025: Veja programações dos polos descentralizados no fim de semana

A festa também ocupa também o palco montado na Avenida Rio Branco. Lá, o forró começa mais cedo, ao meio-dia, com o Trio Mexe Mexe, e segue até a madrugada com atrações como Luciano Magno, Caetana e o Coco das Estrelas.

Confira a programação completa do São João do Recife 2025:

Sítio da Trindade



DIA 21 (SÁBADO)



Palco Principal

18h - Grupo Chinelo de Iaiá

19h30 - Terezinha do Acordeon

21h - Novinho da Paraíba

22h30 - Nando Cordel

0h - Diego Cabral

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

18h - Trio Magia do Sol

19h30 - Paulo Matricó

21h - Sevy Nascimento

22h30 - Savinho do Acordeon

0h - Rodrigo Raposo

RIO BRANCO



Dia 21 (Sábado)

12h - Trio Mexe Mexe

16h - Quadrilha Raízes do Rosário

17h - Coco das Estrelas

18h - Agostinho do Acordeon

19h30 - Luciano Magno

21h - André Lins

22h30 - André Macambira

0h - Caetana