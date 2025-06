São João do Recife 2025: Veja programações dos polos descentralizados no fim de semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Além do Sítio Trindade e Rio Branco, festa chega aos polos das Graças, Lagoa do Araçá, Campo Grande, Barro, Cordeiro e Totó neste fim de semana

O São João do Recife de 2025, que já ocorre no Sítio Trindade (Casa Amarela) e Rio Branco (Bairro do Recife), chega a mais bairros da capital a partir deste sábado (21). São eles:

Parque das Graças;

Lagoa do Araçá;

Campo Grande;

Barro;

Cordeiro;

Totó.

Cada arraial vai garantir dois a três dias de festa, com uma média de cinco a sete atrações por noite, entre elas os artistas escolhidos pelas próprias comunidades, em votação online.

Entre as atrações, estão nomes como Maestro Spok, Edilza Aires, Marron Brasileiro, Rogério Rangel, Zé Brown, Erica Natuza, Almir Rouche, Walmir Chagas, Ed Carlos, Dudu do Acordeon, Sagrama, Paula Bujes, Michelle Melo e muito mais atrações.

Mais finais de semana nos polos descentralizados do São João do Recife

Almir Rouche em show durante Recife Junino - SERGIO BERNARDO/PCR Michelle Melo em show durante Recife Junino - ED MACHADO/PCR Almério em show durante Recife Junino - PEU RICARDO/PCR

Nos próximos dias 27 e 28, a programação descentralizada tomará conta dos bairros de Brasília Teimosa, Bongi, Ibura, Vila Tamandaré e Poço da Panela.

De 27 a 29, vai ter festa também no Pátio que leva o nome do padroeiro dos pescadores, com 14 atrações.

Confira a programação descentralizada do São João do Recife 2025:

PARQUE DAS GRAÇAS



Dia 21

16h - Quadrilha Junina Xotear

16h30 - Lucas dos Prazeres - Tamanquinho

17h50 - Alex Mono

19h10 - Gonzaga Leal

20h30 - Pandeirada de Miguel Marinho

21h50 - Paula Bujes

*DJ Incidental nos intervalos

Dia 22

16h - Quadrilha Junina Traque

16h30 - Cia Brasil de Dança Adriana do Frevo - Frevodrilha

17h50 - Dona Cila do Coco

19h10 - Muniz do Arrasta-pé

20h30 - Forró Rabecado

*DJ Incidental nos intervalos

Dia 23

16h - Quadrilha Xodó Junino

16h30 - Mari Bigio

17h50 - Kelly Rosa

19h10 - Conjunto Pirão de Peixe: PC Silva e Vinícius Barros

20h30 - Almério

*DJ Incidental nos intervalos

BARRO

Dia 22

16h - A Cocada

17h - Banda Eu, Tu & Elas

18h - Tempero Brasileiro "Forró du Bom"

19h30 - Rosana Simpson e Bruno Simpson

21h - Xote Federal

22h30 - Gabriel Gouveia

0h - Banda Forró Chicote

Dia 23

18h - Albino Baru

19h30 - Manoel Netto

21h - Day Araújo

22h30 - Amauri Nascimento

0h - Abalo

CAMPO GRANDE

Dia 22

16h - Quadrilha Junina Evolução

17h - Zelyto Madeira

18h - Lucinha Guerra

19h30 - Soxote A

21h - Banda The Rossi

22h30 - Derico Alves

0h - Michelle Melo

Dia 23

17h - Mateus e Katilinda e Banda Kids

18h - Bolsa de Madame

19h30 - Edilza Aires

21h - Forró Zé Amarok

22h30 - Marron Brasileiro

0h - Valquíria Santana

CORDEIRO

Dia 22

16h - Quadrilha Junina Xapel de Palha

17h - Ednardo Dali

18h - Zé Brown

19h30 - Reinivaldo Pinheiro

21h - Tribo Cordel

22h30 - Rogério Rangel

0h - Banda Labaredas

Dia 23

17h - Quadrilha Junina Amigos do Furacão

18h - Dedé + 1000

19h30 - Erica Natuza

21h - Galeguinho de Gravatá

22h30 - Almir Rouche

0h - Netinho Curtição

LAGOA DO ARAÇÁ

Dia 22

16h - Quadrilha Junina Lumiar

17h - Família Salustiano

18h - Bárbara Aires

19h30 - Sagrama

21h - Dudu do Acordeon

22h30 - Banda Sanfonada

0h - Igor Bacelar

Dia 23

17h - Boi Faceiro

18h - Portozero

19h30 - Flávio Ferrari

21h - Maestro Spok e Orquestra Forrobodó

22h30 - Banda Espartilho

0h - Quenga de Coco

TOTÓ

Dia 22

16h - Boi da Cutia

17h - Cesar Pakerinha

18h - Iara Gomes

19h30 - Internacionais do Forró

21h - Walmir Chagas - O Véio Mangaba

22h30 - Ed Carlos

0h - Vem com Elvis

Dia 23

17h - Grupo Mazuca da Quixaba

18h - Forró Culé de Xá

19h30 - Lucinha Guerra

21h - Tuca Barros

22h30 - Edu Mendonça

0h - Arthurzinho Batedeira