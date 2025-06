São João: Cemit alerta sobre cuidados para o banho de mar no feriado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste São João, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) alerta a população para os cuidados necessários com o banho de mar.

Entre os dias 21 e 24 de junho, os picos de maré alta serão entre 2 e 2,2 metros, principalmente à tarde, entre 12h30 e 15h30. De acordo com o comitê, nessas condições, os riscos de incidentes com tubarões são maiores.

Nos trechos de mar aberto, ou seja, sem proteção dos recifes, o banho de mar deve ser evitado em qualquer horário, pois os tubarões podem acessar áreas mais rasas, aumentando as chances de ataques.

Segundo a secretária executiva do Cemit, Danise Alves, nesta época do ano, devido ao aumento das chuvas, resultando na água mais turva e na migração de algumas espécies de tubarões para áreas costeiras, é fundamental redobrar os cuidados ao entrar no mar. Durante períodos chuvosos, a turbidez da água dificulta que os animais diferenciem suas presas naturais de humanos.

“Evite nadar em locais sinalizados com placas de risco de incidentes com tubarões e dê preferência aos trechos monitorados pelo Corpo de Bombeiros. Jamais entre na água com sangramentos ou após o consumo de bebidas alcoólicas”, reforça.

O CEMIT orienta também que a população evite o banho de mar nas seguintes condições:

Em áreas sem proteção dos recifes, sem formação de piscinas naturais;

Nos horários iniciais da manhã ou final da tarde, os tubarões são mais ativos nesses períodos crepusculares;

Em locais próximos às desembocaduras de rios, os rios deságuam em grandes quantidades de sedimentos e matéria orgânica no mar que, além de deixar a água turva, tende a atrair animais marinhos que podem oferecer riscos de incidentes. Além disso, essas regiões podem ser utilizadas como berçários de algumas espécies de tubarões;

Durante as marés altas;

Se estiver sozinho(a);

Se possuir objetivos brilhantes ou chamativos, que podem aguçar os sentidos dos animais.

Confira os horários das marés durante o feriado:

21/06 (sábado):

5:43 - 0,5m

12:10 - 2,2m

18:31 - 0,6m

22/06 (domingo):

0:27 - 2,0m

6:43 - 0,4m

13:07 - 2,3m

19:26 - 0,5m

23/06 (segunda-feira):

1:23 - 2,1m

7:38 - 0,3m

13:59 - 2,4m

20:16 - 0,4m

24/06 (terça-feira):