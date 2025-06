Imagens lindas de tapetes Corpus Christi marcam celebrações pelo Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No Recife, um tapete foi confeccionado na igreja do Santuário Nossa Senhora da Conceição do Morro, no Morro da Conceição, na Zona Norte

A confecção de tapetes de serragem é uma tradição religiosa que marca as comemorações do dia de Corpus Christi, que neste ano foi celebrado nesta quinta-feira, 19. A expressão em latim significa "corpo de Cristo".

Foram usados 800 quilos de sal grosso coloridos com três litros de corante;



Além do sal, foram utilizados também pó de café, sal fino e fubá ;



30 metros de extensão por dois metros de largura,

30 pessoas participam da confecção do tapete com 10 horas de duração

À noite, houve celebração religiosa que exalta o mistério da eucaristia, o sacramento do corpo e o sangue de cristo.

Tapetes são confeccionados durante a madrugada

Fiéis se reuniram deste a madrugada desta quinta-feira para a realização dos trabalhos com devoção.

Além dos valores simbólicos e espirituais, os tapetes encantam pelas cores.

É comum que famílias inteiras, incluindo crianças, participem das montagens.

A data é habitualmente celebrada com procissões, e as ruas pelas quais elas vão passar costumam ser cobertas com esses tapetes feitos com serragem, sal colorido, areia, cascas de ovo, pó de café, tampinhas plásticas e outros materiais, com os quais são criados desenhos com temática religiosa.

Origem dos tapetes do Corpus Christi

A tradição veio de Portugal e remete à chegada de Jesus Cristo em Jerusalém, que é lembrada no Domingo de Ramos.

Os tapetes de Corpus Christi reproduzem essa cena de forma simbólica - o corpo de Cristo é representado pela hóstia sagrada levada pelo padre no ostensório.

Os fiéis só podem passar pelos tapetes após a passagem da hóstia sagrada.



