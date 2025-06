São João do Recife 2025: Aberta votação para atrações de polos descentralizados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dos dias 10 a 15, no Conecta Recife, população poderá eleger dez atrações para os dez polos descentralizados; resultado sai divulgado no dia 17

A programação dos polos descentralizados do São João do Recife de 2025 terá atrações escolhidas pela população através de votação por meio do Conecta Recife, a partir desta terça-feira (10), seguindo até o dia 15.

A população deverá acessar o Conecta Recife e clicar no banner "São João 2025". Em seguida, fazer o login ou realizar o cadastro na plataforma digital. Logo após, o interessado escolhe um dos dez polos descentralizados disponíveis. Depois, seleciona a categoria e, por fim, a atração.

O artista ou grupo mais votado em cada polo deverá integrar a respectiva programação - cada atração poderá se apresentar em um único polo no ciclo junino.

Na votação desse ano, concorrem 935 atrações, divididas em 19 categorias, entre elas Trio Pé de Serra, Quadrilha, Banda de Pífanos, Bacamarteiro, Xaxado, Violeiro, Ciranda, Cavalo Marinho, Bumba Meu Boi e outras manifestações culturais.

Onde ficam os polos descentralizados

No São João 2025, os polos descentralizados do Recife estarão situados na Lagoa do Araçá, Barro, Totó, Campo Grande e Cordeiro, que celebrarão os festejos juninos nos dias 22 e 23 de junho, enquanto os polos de Brasília Teimosa, Bongi, Ibura, Vila Tamandaré e Poço da Panela terão festas nos dias 27 e 28.

"A cada ano, a Prefeitura do Recife fortalece a participação social na construção das ações. A votação popular para escolher as atrações nos ciclos culturais é sempre um sucesso e nesse ano a nossa expectativa é que mais pessoas se engajem, contribuindo para fazer do São João a festa que todos nós queremos", diz Gustavo Monteiro, secretário de Articulação Política e Social do Recife.

O presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Marcelo Canuto, ressalta que as atrações concorrentes deverão receber cachês com valor de até R$ 16 mil por show. "Através da votação popular, conseguimos fortalecer a presença da cultura popular nos ciclos culturais da cidade, oferecendo condições para que os artistas e agremiações possam se apresentar e mostrar o que há de melhor em nossa cultura", afirma.

São João do Recife 2025

O São João do Recife será realizado de 12 a 29 de junho. Entre as atrações dos festejos deste ano estão: Alceu Valença, Elba Ramalho, Fafá de Belém, Lia de Itamaracá e entre outros. As atrações por polo, no entanto, ainda não foram divulgadas.

Serão mais de 1,2 mil apresentações serão oferecidas nos palcos da festa, que vai distribuir 14 polos por toda a cidade. Os homenageados da edição são Banda de Pau e Corda, Bia Marinho e Novinho da Paraíba.

